Sociální síť X spustila vlastní obchod X Shop

Nestává se moc často, aby nějaké sociální síť nabídla obchod s vlastními produkty, tzv. merch. Sice některé větší společnosti mají produkty s vlastní grafikou, ale běžně se neprodávají na internetu, spíše jsou to upomínkové a exkluzivní dárky pro partnery atd. I tak zde máme obchod od X.

X Shop

Včera došlo ke zveřejnění, že právě X, dříve známé jako Twitter, spouští vlastní internetový obchod s produkty nesoucí logo sociální sítě. Jde o první takový výstřel, takže není překvapením, že se nabízí jen dva produkty. konkrétně je zde kšiltovka a tričko.

U obou věcí je nastavena stejná cena, tedy 35 dolarů, což je v přepočtu přibližně 815 Kč bez daně. Česká cena by se mohla pohybovat od 1000 do 1100 Kč, ale na to si budeme muset počkat. Dle zveřejněných informací máme očekávat další produkty v následující době, ale asi nepůjde vždy jen o standardní merch.

Obchod se v tuto chvíli nachází na adrese https://shop.x.com/

Co se týče aktuálního provozu, obchod zasílá jen na adresy v USA, ale plánuje se expanze do dalších zemí, včetně EU.



