Samsung zřejmě spojí síly s OpenAI

Dnes každý výrobce se snaží nabídnout nejrůznější AI funkce, případně rovnou centra. Google má například své Gemini, které umí využít pro vše. Apple naopak využívá vlastní modely, ale více se spoléhá u některých funkcí na spolupráci s OpenAI, tedy nabízí ChatGPT pro dokončení některých úloh. Jak se ukazuje, Samsung půjde podobnou cestou.

Galaxy AI a ChatGPT

Samsung si vytvořil vlastní balíček funkcí a služeb nazvaný Galaxy AI. Postupně integruje toto rozšíření do většiny svých mobilů, ale pokud jde o jádro, tak využívá vlastní LLM (Large Language Model) a Gemini od Googlu. To by se mohlo v dohledné době změnit.

OpenAI zvažuje vytvoření vlastního webového prohlížeče

Nejnovější informace naznačují, že Samsung nyní vede dialog s OpenAI kolem integrace ChatGPT přímo do Galaxy AI. Zřejmě nepůjde o nahrazení nějaké součásti, která je nyní používána v Galaxy AI. Odhaduje se, že dojde k podobné integraci jako v případě Applu. Navíc neočekáváme, že by došlo k omezení Gemini.

Důvod bude asi jednoduchý. Samsung a Google spolupracují na mnoha projektech a ukončení spolupráce by asi nebylo moc výhodné. Navíc některé funkce Gemini v mobilech nenabízí OpenAI. Zatím si ale musíme počkat na bližší detaily kolem nové spolupráce, pokud tedy bude schválena.

