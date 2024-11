Samsung Galaxy Ring 2 má přinést zajímavá vylepšení

Zdroj: gsmarena

Společnost Samsung oficiálně přišla s prstenem Galaxy Ring teprve v průběhu letošního léta, takže druhá generace tohoto zástupce nositelné elektroniky se všeobecně očekává nejdříve v létě roku 2025. Zaznívají dokonce i významné hlasy, které o příchodu nové generace pochybují, a spíše očekávají, že Galaxy Ring bude jakousi mrtvou vývojovou větví.

Nový zdroj říká: již brzy

Ovšem všechno může být nakonec jinak: podle jednoho zdroje totiž Galaxy Ring 2 bude, a bude dokonce dříve, než se všeobecně předpokládalo.

Přesné datum uvedení ovšem zatím známo není, takže musíme zůstat u spekulací a více či méně fundovaných odhadů. Předpokládané datum uvedení zmiňované novinky můžeme nicméně zkusit alespoň přibližně ohraničit.

Leden je tradičně vyhrazen uvedení vlajkových mobilů, příští rok to bude model Galaxy S25, a není příliš pravděpodobné, že by Samsung chtěl představením dalšího produktu tříštit pozornost zákazníků i novinářů. Naopak červenec bude vyhrazen uvedení nové generace skládacích zařízení Galaxy Fold a Flip. Takže snad někdy mezi těmito krajními termíny? Je to možné, byť není vůbec jisté, zda by Samsung uspořádal velkou akci pouze kvůli představení nového Galaxy Ring.

První informace o funkcích

Termín tedy prozatím zůstává obestřen tajemstvím, stejně jako parametry chytrého prstenu. Nějaké informace však již přeci jen unikly: předpokládá se, že druhá generace přinese větší výdrž baterie, a také o něco tenčí tělo prstenu. Hovoří se také o některých nových funkcích, řada uživatelů by ocenila zejména NFC platby.

Počkejme si každopádně ještě nějaký čas, a uvidíme, zda se informace tohoto zdroje potvrdí z více stran, nebo zda se ukáže, že to byl jen „výstřel do tmy“.

