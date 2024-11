Zdroj: barrons

Qualcomm není jen společností, která by dodávala procesory do mobilů a počítačů. Ve svém portfoliu má také modemy a jiné čipy, i ty pro chytrou domácnost. Nyní představila dvě novinky, které jsou zaměřeny na zařízení prvky chytré domácnosti, jako jsou termostaty, zámky a všechno možné, co se má ovládat přes nějaký centrální systém nebo třeba asistenty.

IoT příležitost

Samotný trh s chytrou domácností a nejrůznějšími produkty má poměrně velkou hodnotu a možnosti rozvoje. Qualcomm se například pochlubil, že za čtvrté fiskální čtvrtletí dosáhly tržby z tohoto segmentu na hodnotu 1,7 miliardy dolarů pro samotnou firmu. I proto investuje do vývoje dalších čipů.

Tentokrát jsme se dočkali dvou novinek, přičemž se první jmenuje QCC74xM. Tento čip je tak trochu unikátní, jelikož není postaven na ARM architektuře. Qualcomm zde použil RISC-V, což je alternativa s otevřeným softwarem a hardwarem, respektive spadá do kategorie open source a open hardware. Modul jako takový podporuje WiFi 6, Bluetooth 5.3 a poradí si s technologiemi jako Thread a Zigbee. Součástí je i podpora pro hardwarově akcelerovanou kryptografii a umí nabídnout audio a video možnosti. Může se tak uplatnit i v domácích kamerách. Možnosti jsou zde širší, jelikož může být nasazen i do HUBů.

Druhý čip QCC730M naopak podporuje WiFi 4 s nízkou spotřebou. Také disponuje dedikovaným MCU s 60 MHz a 640KB RAM. I zde je hardwarová akcelerace pro kryptografické algoritmy. Tento modul se hodí také do bezpečnostních kamer, senzorů, zámků a podobných zařízení.

První vzorky mají již výrobci a první produkty se mají objevit v první polovině příštího roku. Tento segment se může pro Qualcomm stát velmi důležitý, zejména díky používání RISC-V architektury. Takto nebude muset bojovat se společností ARM, respektive se nebudou týkat současných sporů.

Zdroj: gsmarena.com



Domů Články Qualcomm představil dva čipy pro chytrou domácnost

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

reklama reklama