Zdroj: Huawei

Dnes Huawei představil kompletní sérii Mate 70, která čítá čtyři modely, ale pokud budeme brát v potaz i speciální edice, tak je jich zřejmě 5. Mezi nejvyšší verze patří Mate 70 RS a Mate 70 Pro+, ale ve své podstatě jsou stránce základní konfigurace stejné.

Mate 70 RS a Mate 70 Pro+

Jak jde vidět na první pohled, liší se hlavně designem, přičemž o RS verzi se dá říci, že používá modernější nebo vylepšené technologie, například u displeje. Zatímco Mate 70 Pro+ má displej s jasem 2500 nitů, tak RS se chlubí 3500 nity. Jde tady ale také konstrukci, kde RS varianta hlavně spoléhá na titan. I Pro+ má titanovou konstrukci, ale záda jsou z kompozitního materiálu.

Oproti Mate 70 Pro se u obou mobilů nabízí baterie s kapacitou 5700 mAh a došlo na lehkou úpravu foťáků na zadní straně, respektive firma sáhla po jiném tele foťáku. Je zvláštní, že i u těchto novinek je čtečka otisků prstů na boku zařízení, nikoliv v displeji. Nechybí ale 3D rozpoznávání obličeje.

U těchto modelů neočekáváme, že by se dostaly na náš trh. Ostatně i cena je pěkně vysoká. Mate 70 Pro+ v základní verzi vychází na 8 499 juanů, což je v přepočtu přibližně 28 120 Kč bez daně. U náš by se cena pohybovala kolem 36 500 Kč. Mate 70 RS by pak startoval asi na 51 600 Kč.

Specifikace Huawei Mate 70 Pro+/Mate 70 RS

displej: 6,9 palců, 2832 x 1316 pixelů, OLED, 1-120 Hz, LTPO, až 2500 nitů

RAM: 16 GB

úložiště: 512 GB nebo 1 TB

HarmonyOS 4.3

Foťáky: zadní – 50 MPx, F1,4-F4,0, OIS 40 MPx, ultra širokoúhlý 48 MPx, OIS přední – 13 MPx 3D

infra, čtečka otisků prstů na straně

NFC, WiFi 6, Bleutooth 5.2, GPS (L1 + L5)/AGPS/GLONASS/Beidou (B1I + B1C + B2a + B2b)/GALILEO (E1 + E5a + E5b)/QZSS (L1 + L5)/NavIC

stereo

IP69

rozměry: 164,6 × 79,5 × 8,25 mm; 226 gramů

baterie: 5700 mAh + 100 W USB C, 80 W bezdrátově

Zdroj: gsmarena.com



Domů Články Huawei také představil Mate 70 RS a Mate 70 Pro+

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

reklama reklama