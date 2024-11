Google vylepšuje Gemini Gem o soubory

Zdroj: Google

Gemini jako takové se čím dál více rozšiřuje a v brzké době převezme další možnosti od původního Google Asistenta. Jde v podstatě o postupný přechod, který byl oznámen před časem. Mezitím dochází k postupnému vylepšování možností a funkcí. Nyní hlavně došlo na Gem.

Google Gemini dostává novinky a rozšiřuje se

Gem se soubory

Funkce Gem v rámci Gemini funguje jako specializovaní služebníčci, které můžete nastavit na jednu činnost, kterou pokaždé budou plnit. Například si lze vytvořit takového, který bude mít za úkol kontrolovat gramatiku. Následně stačí vložit text a dostane výsledek bez toho, aniž byste museli pokaždé zadávat úkol.

V nové verzi Gemini dostávají Gem podporu souborů, respektive samotný soubor může obsahovat instrukce a i ukázky. Google novinku vysvětluje takto:

Předplatitelé Gemini Advanced teď můžou při vytváření robota Gem nahrávat soubory, pomocí kterých mu ukážou, jak poskytovat lépe přizpůsobené a kontextově relevantní odpovědi. Tahle funkce je dostupná pro předplatitele Google One a Google Workspace, kteří používají Gemini Advanced. Zatím funguje jen v angličtině.

Samotný Gem může být tedy přesnější a může mít konkrétnější instrukce. Pokud jde ale o přidávání souborů, tak i nastavený Gem umí pracovat se soubory. Co je asi podstatnější v nejnovější aktualizaci, je zpřístupnění Gemini pro středoškolské studenty s Google Workspace for Education. Je zde podmínka věku, tedy minimálně 15 let. Zde ale bude záležet na administrátorech jednotlivých škol, jestli novinku zpřístupní.

Kromě toho se pracuje i na rozšíření Gemini Live, kam bude možné také nahrát soubor a vést následně konverzaci nad obsahem, případně cokoliv jiného.

Zdroj: androidpolice.com

Předchozí článek Android konečně vyřeší problém se zvukovým vstupem Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

reklama reklama