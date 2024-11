Google testuje vyhledávání v reálném čase za pomoci AI

Google testuje novou verzi aplikace Google Search – svého vyhledávače, která aktualizuje výsledky vyhledávání v reálném čase, což by mohlo přiblížit Google Search k chatbotu Gemini Live AI.

Platformy založené na generativní umělé inteligenci (Gen AI) rychle pronikají do našeho běžného života a uživatelé internetu se stále častěji spoléhají na Gen AI, která dokáže odpovědět na více dotazů rychle po sobě. Google nyní zkouší verzi vyhledávání, která by mohla přinést podobné výsledky. Znamená to, že Google Search by mohl v budoucnu aktualizovat výsledky v reálném čase, například při zadávání příkazů hlasem.

Podle příspěvku uživatele AssembleDebug na X (dříve Twitter) Google údajně testuje hlasový režim vyhledávání, který by automaticky aktualizoval výsledky. Ve stručné ukázce je vidět, že uživatel zadává hlasové povely aplikaci Google Search, a stránka s výsledky se na základě těchto dotazů dynamicky přizpůsobuje.

The demo of new conversational search in Google app. It continuosly listens to your voice where you can ask followup questions while performing a search.#Android #Google pic.twitter.com/DgXnMx5DU4

— AssembleDebug (Shiv) (@AssembleDebug) November 4, 2024