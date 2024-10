Xiaomi 15 Pro na prvních renderech [aktualizováno]

Zdroj: smartprix

Aktualizováno 5. 10.

První spekulace kolem řady Xiaomi 15 se objevily krátce po vydání Xiaomi 14. Nyní zde máme některé informace kolem modelu Xiaomi 15 Pro. Ten by měl dostat 6,78palcový displej od TCL s 2K rozlišením a variabilní obnovovací frekvencí. Zadní strana vy měla obsahovat čtyři 50MPx snímače a baterie by měla mít 6000mAh kapacitu s podporou 90W nabíjení přes USB C a 80W bezdrátovou technologií. Údajně má tentokrát společnost oficiálně garantovat 5 let aktualizací systému. Kromě toho všeho se ale také objevují rendery.

Co se týče vyššího modelu Xiaomi 15 Ultra, tak na ten si podle posledních informací počkáme až do dalšího roku.

Původní článek 13. 12.

Téměř 2 měsíce od oficiálního oznámení oblíbené série Xiaomi 14 vyplouvají na povrch úplně první informace, které se týkají údajně nadcházející řady. Za nejnovějším únikem konkrétně stojí populární „unikář“ Digital Chat Station z Číny a jeho dnešní zpráva přes sociální síť Sina Weibo přibližuje duo s názvem Xiaomi 15/15 Pro.

Žádné kompromisy

Základní model Xiaomi 15 by měl od předchůdců převzít stejnou úhlopříčku OLED displeje (6,36 palců) a ke změně nedojde ani u samotného dodavatele, kterým zase bude čínská firma CSOT (China Star Optoelectronics Technology). Čelní panel má lákat na 1.5 K rozlišení, maximální jas 1 400 nitů nebo proměnlivou obnovovací frekvenci (1-120 Hz) zajišťující menší spotřebu energie o 15 až 20 %.

Druhé provedení telefonu s přídomkem Pro čeká pochopitelně daleko prémiovější výbava. Zatím neupřesněná úhlopříčka panelu získá vyšší 2K rozlišení, zakřivené hrany a kolem něj ještě budou užší rámečky než u Xiaomi 14 Pro (0,9 mm). Přesněji se hovoří o působivé hodnotě 0,6 mm. Do hardwarové části by mohl nahlédnout nepředstavený čipset Snapdragon 8 Gen 4 od Qualcommu.

Nicméně představení je stále otázkou hodně vzdálené budoucnosti. Nejbližší plány totiž počítají spíše s odhalením modelu Xiaomi 14 Ultra.

Zdroje: gizmochina.com, smartprix.com

