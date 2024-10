Zdroj: Dotekomanie.cz

TikTok nemá zrovna nejlepší pověst, co se týče obsahu a samotné komunity. Už nejednou se objevily trendy, které doslova ohrožovaly životy. Sice došlo ke značnému omezení, ale samotná platforma čelí jinému problému. Konkrétně jde o šíření neověřených nebo falešných informací, případně i propagandy. Sice TikTok dělá modifikace a úpravy, ale tento problém zde zůstane. Zřejmě i proto zavádí novinku, která má obsahovat ověření informace.

Stem, tedy věda?

TikTok aktuálně nabízí uživatelům dva hlavní kanály, přičemž jsou oba algoritmické. Zobrazují tedy obsah zejména podle toho, co se vám aktuálně líbí, respektive co jste v poslední době sledovali a co se vám líbilo, případně u čeho jste strávili delší dobu času. Je zde ale třetí kanál, o kterém jste možná ani nevěděli.

V češtině se jmenuje Věda, v angličtině pak Stem. Má nabízet videa zaměřená vědu, technologie, inženýrství a matematiku. Dle společnosti je zde důvěryhodný obsah, což ale neznamená, že je ověřený, případně jestli prošel nějakou přesnější moderací. I tak asi nabídne trochu lepší zdroj informací. Dá se říci, že se jedná o nepřímou reakci na kritiku, že je TikTok místem šíření neověřených, falešných nebo zavádějících informací.

Pokud novinku nevidíte, tak si ji musíte zapnout. Konkrétně tak učiníte v nastavení, kde musíte jít do sekce Předvolby obsahu a zde pak aktivovat Kanál Věda. Z nějakého důvodu společnost tuto novinku schovala. Ani vlastně pořádně nevíme, kdy došlo k zpřístupnění pro všechny uživatele. Zatím byl tento kanál dostupný jen v USA.

Zdroj: pocket-lint.com



Domů Články TikTok nabízí zcela nový kanál, jen ho asi jen tak neuvidíte

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

reklama reklama