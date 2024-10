Motorola si pohrává s ohebným véčkem, které se nastaví podle uživatele

Motorola Razr 40 Ultra; zdroj: Dotekománie

Výrobci se snaží zdokonalit technologii ohebných mobilů, pantů a samotných ohebných displejů. Hlavně se pracuje na snížení viditelnosti ohybu a také na lepší odolnosti displeje. Kromě toho Motorola pracuje na pohyblivém pantu.

Motorizované véčko?

Sem tam se objeví pokus nějak motorizovat nějakou součást mobilu. Asi nejúspěšnější byli výrobci s výsuvnými kamerami, ale samotná technologie se následně moc neuchytila a nakonec vymizela z trhu. Motorola si i tak pohrává s implementací mechanismu, který by mohl rozpohybovat véčkový mobil s ohebným displejem.

Motorola: dvě ohebné novinky Razr 50 a 50 Ultra

V tomto případě by měl mobil upravit samotný ohyb podle uživatele, aby se buď nabídl lepší úhel pozorování, nebo aby byl kamera správně nasměrovaná. Zde se hlavně počítá s informacemi z foťáku. Mechanismus bude podobný tomu, co nabízí softwarově některé aplikace, které se snaží, aby byl uživatel ve středu záběru.

Kromě implementace lineárního motorku do samotného pantu se počítá s materiálem SMA (Shape Memory Alloys), který se při zahřátí vrátí do původního tvaru. To vše by mohlo být v samotném pantu.

Zatím jde jen o patent, ale jde vidět, že se Motorola pokouší modernizovat samotný pant u mobilu. Jestli se novinka objeví u reálného zařízení, není známo.

