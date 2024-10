Google aplikace: Chystá se nový přepínač účtů

Google má na svém kontě poměrně hodně aplikací, byť ne všechny vydrží nějak dlouho. Pokud jde o jejich aktualizace, zejména o dodržování nejnovějších designových trendů, tak nás asi opět čeká období, kdy se bude postupně zavádět jedna změna.

Možná si pamatujete, jak Google začal u svých aplikací odstraňovat boční menu. Samotný proces trval dlouho a zatímco některé aplikace přišly o toto menu, jiné jej měly ještě dlouhou dobu. Asi nás čeká podobné období s přepínáním účtů. V tuto chvíli u aplikací od Googlu stačí kliknout na profilovou fotku a zobrazí se dialogové okno nejen s možností přepnutí účtu.

Aktuálně se chystá nová verze. Zůstane nutnost kliknutí na profilový obrázek, ale následně se vysune z pravé strany kompletně nové okno, respektive se jakoby přepnete na novou obrazovku aplikace. Zde se již bude nabízet váš profil. Jednak se zde nabízí více místa, ale také je vše o něco přehlednější. Současná varianta je v některých případech až moc kompaktní.

New account switcher in Google Keep. 👀

(Not available yet for everyone) pic.twitter.com/2IAqjaELf8

— AssembleDebug (Shiv) (@AssembleDebug) October 9, 2024