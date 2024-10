Apple představuje nové funkce iPhonů, včetně vylepšeného ID volajícího pro firmy

Zdroj: 9to5mac

Společnost Apple dnes oznámila rozšíření programu Apple Business Connect, který umožňuje firmám zasílat společnosti Apple informace o jejich podnikání, aby se tak mohly zobrazit jednak v Apple Maps, ale také na různých místech systému iOS, a to včetně Siri.

Co přinese iOS 18.2

Blížící se velký update iOS 18.2 přinese mimo jiné novinku: nativní aplikace Mail bude moci zobrazovat loga firem hned vedle e-mailových adres firem, které jsou zapojeny v programu Apple Business Connect. Dále – příští rok bude aplikace Telefon v iPhonech schopna identifikovat příchozí hovor od firmy, a zobrazit na displeji vedle telefonního čísla také její logo. Toto vylepšené ID volajícího spolu s označením firmy může uživatelům pomoci odlišit legitimní telefonáty od spamu či pokusů o phishing.

Program Apple Business Connect byl dříve omezen jen na firmy, které měly fyzické kamenné pobočky. Ovšem v rámci dnes oznámených změn se tento program rozšiřuje i na virtuální a online firmy, které např. nenabízí žádné fyzické produkty, ale pouze služby.

Branded Mail

Nová funkce Branded Mail v praxi znamená to, že uživatelé iPhonu uvidí v aplikaci Mail e-maily od firem doplněné o výrazné logo společnosti a název značky. Toto opět platí pro firmy zapojené do programu Apple Business Connect. Do něj je možné se přihlásit už dnes, nicméně tato novinka dorazí až jako součást systému iOS 18.2., tedy někdy ke konci tohoto roku.

Součástí této novinky je také to, že firmy budou moci zobrazit své vlastní logo či grafiku v rozhraní Tap to Pay, které slouží pro bezkontaktní placení.

Ještě lepší identifikace volajícího

Budoucí aktualizace iOS, která dorazí v průběhu roku 2025, přinese další vylepšení Business Caller ID. Uživatelé iPhonu budou lépe chráněni před spamovými telefonáty. Společnosti, které budou ověřeny jako legitimní, budou na zamykací obrazovce označeny názvem společnosti a jejím logem.

Členství v programu Apple Business Connect je zcela zdarma. Zájemci se mohou registrovat na adrese businessconnect.apple.com.

Zdroj: 9to5mac.com



