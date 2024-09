Zdroj: Dotekomanie.cz

Přenos souborů do iPhonu bude jednodušší pro některé mobily s Androidem

V tomto roce došlo ke sblížení Androidu a iOS skrze RCS, jelikož právě iPhony dostávají podporu pro tuto technologii. Bohužel proces zavedení bude asi zdlouhavý. Co se týče přenosu dat mezi zařízeními se systémy Android a iOS, tak to je trochu jiný příběh, ale právě Oppo na to chce reagovat.

Z Androidu do iPhonu

V tuto chvíli se nabízí několik možností, jak přenést data mezi dvěma systémy. Samozřejmě se nabízí USB, ale to nemusí být nejrychlejší cesta, jelikož i nejnovější základní iPhony podporují jen USB 2.0. Dále se nabízí cloudová úložiště, ale to má svá úskalí. Je nutné mít dostatečný prostor v cloudu. Poslední možností jsou aplikace třetích stran, kde se nabízí například SHAREit, Xender, Send Anywhere atd.

U aplikací je ale nutné instalovat klienta na každé zařízení. Většina z nich ale používá pro přenos WiFi, takže se jedná o nejrychlejší cestu. Oppo ale hodlá v rámci své nadstavby Color OS 15, která bude co nevidět představena, nabídnout zabudovanou možnost. Unikl totiž snímek obrazovky ze systému, který jasně ukazuje možnost přenosu souborů přímo z mobilů s ColorOS 15 na iPhony.

Bohužel nám chybí dodatečné informace a není jasné, co vše bude nutné splňovat. Dá se předpokládat, že bude nutné i tak do iPhonu nainstalovat nějakou aplikaci od Oppo pro přijetí přenášených dat, případně pro odeslání. Spekulovalo se ale, že by ani nebylo nutné mít nějakou speciální aplikaci, ale na další detaily si budeme muset počkat.

Tato novinka by se mimo jiné mohla objevit i na zařízeních OnePlus, jelikož značka spadá pod Oppo a navíc používá více méně stejnou nadstavbu.

