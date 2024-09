Care by PanzerGlass obaly; zdroj: Dotekománie

V pondělí byl představen nový iPhone 16 a iPhone 16 Pro. Výrobci příslušenství a obalů jsou už připraveni a na veletrhu v Berlíně ukazovali obaly a pouzdra na tyto novinky. My jsme se podívali podrobněji na značky PanzerGlass, která uvedla novou podznačku Care

PanzerGlass uvedl nové obaly značky Care

Výrobce ochranných skel PanzerGlass se rozhodl pro nové pouzdra pro iPhone vytvořit zcela novou značku Care by PanzerGlass. Do nabídky pak přibylo hned několik různých pouzder. Základem jsou silikonové pouzdra v několika barvách, která můžete mít buď ve verzi s MagSafe nebo bez MagSafe. To nás trochu překvapilo, jelikož na krabičce verze bez MagSafe to na první pohled vůbec nepoznáte.

Značka Care dále nabídne průhledné obaly se třpytkama nebo se stojánkem, které by neměli alespoň rok zežloutnout, a a dále pak také jeden černý z veganské kůže. Ten je doplněný flipovým pouzdrem, do které lze vložit jakýkoliv MagSafe obal. Pro více mrkněte na naše video přímo z místa.

Video



Domů Články PanzerGlass nám ukázal obaly nové podznačky Care

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

reklama reklama