Jak na blížící se zimu? No přece chytře!

Není to tak dávno, co jsme zažívali opravdu horké léto. Zdá se ale, že teplé dny spláchla voda (někde bohužel i doslova), a pomalu se na nás chystá zima. Abychom na ni byli nachystaní i my, k tomu nám mohou pomoci šikovní členové chytré domácnosti: termostatické radiátorové ventily Tuya Zigbee. Co tedy dokážou?

Chytré topení

Jde o chytré radiátorové hlavice, které snadno nainstalujete na vaše domácí radiátory. A stejně tak jako je snadná instalace, tak snadné je i ovládání. Vlastně ještě snadnější – přesvědčte se sami.

Jednotlivé hlavice můžete velmi jednoduše ovládat pomocí mobilní aplikace v telefonu, takže není problém si předem „na dálku“ nastavit vhodnou teplotu, a vrátíte se do pohodlně vyhřátého domova. Je to velmi praktické, a navíc šetří drahou energii!

Také hlasové ovládání

Kromě aplikace jsou však i jiné, další možnosti, protože chytré hlavice si rozumějí s Amazon Alexa a Google Home. Hlasové ovládání je tedy samozřejmostí! A pokud si k nim ještě pořídíte chytrou Bránu, celý systém povýšíte na novou úroveň. Bráta totiž pomocí protokolu Zigbee komunikuje se všemi kompatibilními zařízeními chytré domácnosti, takže s její pomocí můžete ovládat veškerá zařízení.

Mimo těchto pokročilých funkcí tu samozřejmě máme něco i pro „klasiky“: podobně jako u běžných termostatů si samozřejmě můžete snadno vytvořit sedmidenní plán teplot, kdy každý den může zahrnovat až 4 časové úseky s různými teplotami. Samozřejmostí je také dětská pojistka, která zabrání nechtěné manipulaci malým dítětem.

Nyní i za chytrou cenu

Proč je důležité jednat právě teď? Protože zima se blíží, a navíc je tu nyní speciální akce: sadu 5 chytrých termostatických radiátorových hlavic totiž pořídíte se slevou 52 %. To znamená, že místo téměř pěti tisíc korun zaplatíte pouze 2.218 Kč, a to včetně dopravy a záruky vrácení peněz. Počet kusů za tuto cenu je omezen, objednávat můžete ZDE.

