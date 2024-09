Huawei představuje TrueSense – systém monitorující zdraví

Zdroj: Sparrows News

Huawei uspořádal událost v Číně, kde představil TrueSense. Jde o průlomový systém, který má za cíl nastavit nový standard ve zdravotním monitorování.

Tato technologie kombinuje data ze senzorů pro měření dechové frekvence, SpO2 (hladiny kyslíku v krvi), tělesné teploty, krevního tlaku a srdečního tepu. Ačkoli tyto funkce nejsou pro nositelná zařízení Huawei novinkou, společnost tvrdí, že jsou nyní přesnější, komplexnější a lépe využitelné v rámci ekosystému Huawei.

TrueSense je nový systém pro monitoring zdraví

V rámci prezentace nebylo uvedeno, která zařízení jako první obdrží novou technologií TruSense, nicméně se očekává, že příští měsíc bude uveden Watch D2, zařízení zaměřené na měření krevního tlaku, které by mohlo být prvním s touto technologií. Objevil se také teaser pro Watch GT 5, takže je pravděpodobné, že i tyto hodinky budou vybaveny novou technologií TruSense.

Rico Zhang, prezident produktové řady Huawei Smart Wearable and Health, uvedl, že tento pokrok v oblasti zdraví bude motivovat uživatele k zdravějšímu životnímu stylu. Nová funkce Health Glance umožní spotřebitelům změřit více než 10 zdravotních ukazatelů za pouhých 60 sekund. Mezi tyto ukazatele patří například srdeční tep nebo EKG, ale také méně obvyklé jako například funkce plic a riziko infekce, spánková apnoe a riziko hyperglykémie.

Tento krok ukazuje rostoucí trend v oblasti nositelných technologií směrem ke komplexnějšímu a přesnějšímu zdravotnímu měření. TrueSense má potenciál poskytnout uživatelům hlubší vhled do jejich celkového zdravotního stavu a pomoci jim činit informovanější rozhodnutí o jejich zdraví a životním stylu. Je zajímavé, že Huawei klade důraz nejen na samotné měření, ale také na integraci a využití těchto dat v rámci svého ekosystému. To naznačuje, že společnost se snaží vytvořit komplexní zdravotní platformu, která by mohla konkurovat podobným řešením od společností jako Apple nebo Fitbit.

S blížícím se uvedením nových zařízení jako Watch D2 a Watch GT 5 bude zajímavé sledovat, jak se TrueSense projeví v praxi a jak ho uživatelé přijmou. Tento vývoj také podtrhuje rostoucí význam zdravotního monitorování v segmentu chytrých hodinek a fitness trackerů.

