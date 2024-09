Zdroj: Google

Google One Lite je nové levnější předplatné

Google nabízí službu One, která hlavně nabízí cloudový prostor pro vaše fotografie, soubory a také jsou zde verze, jež obsahují další funkce a služby. V tuto chvíli má každý uživatel k dispozici verzi zdarma s 15 GB prostoru. Nejlevnější placená verze obsahuje 100 GB, ale nyní se začíná objevovat nový levnější plán s menším prostorem.

Levnější s menším prostorem

Již nějakou dobu se spekulovalo o příchodu levnějšího předplatného, ale až nyní se začíná novinka objevovat. Google se rozhodl začít na indickém trhu, kde je nově k dispozici verze Google One Lite. Zde se nabízí 30 GB prostoru, tedy dvojnásobek toho, co je normálně k dispozici zdarma.

Google One Lite přijde v Indii na 59 rupií měsíčně, což je v přepočtu přibližně necelých 16 Kč. Nelze očekávat, že za stejnou cenu se objeví i u nás, ale přepočtem se lze dostat k tomu, že by u nás takový plán mohl stát kolem 30 Kč. Ale to je čistě odhad.

Samozřejmě je otázka, jestli Google plánuje rozšíření takové verze na všechny trhy, nebo si ji nechá jen pro některé země. Na bližší informace si budeme muset počkat.

