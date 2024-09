Google Mapy dostanou podporu pro alternativní profily

Zdroj: Dotekomanie.cz

Poslední výraznější novinka v rámci služby Google Mapy je podpora pro offline režim na hodinkách. Google ale chystá i další změny, které sice nejsou tak moc významné, ale asi si od nich slibuje větší zapojení.

Alternativní profil

Google si hodně zakládá na informacích a datech poskytovanými uživateli. Ostatně má i vlastní věrnostní program, respektive systém, který vás odměňuje body. Následně můžete získávat některé benefity, jak se zvyšuje vaše úroveň. Ne každý ale chce zveřejňovat pod svým skutečným profilem. Samozřejmě se nabízí možnost využití falešného jména, ale není to moc uživatelsky přívětivě.

Kolegové z Android Authority ale objevili v aplikaci části zdrojových kódů, které naznačují příchod jedné novinky. Už nebude nutné vystupovat pod jménem, které máte uvedeno na svém Google účtu. Aplikace nabídne vytvoření alternativního profilu. Dle kódů bude možné zvolit nejen jméno, ale také si nahrát alternativní fotografii.

Google si asi slibuje více obsahu i od těch, kteří do této chvíle nechtěli svým skutečným jménem přispívat do Google Map. Na druhou stranu se takto může objevit problém, kdy se mohou uživatelé vydávat za někoho jiného a například spamovat některá místa či podniky. Google bude muset být hodně opatrný s touto novinkou. Zatím ale nevíme, kdy se nabídne prvním uživatelům a co vše bude obsahovat.

