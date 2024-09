Garmin uvedl nositelné zařízení se satelitním připojením a s možností zasílání fotografií a hlasových zpráv

Zdroj: Garmin

Garmin rozšiřuje své portfolio zařízení inReach o nový produkt – inReach Messenger Plus. Toto nositelné zařízení pro použití mimo dosah běžných sítí je v podstatě satelitním komunikátorem s možností zasílání fotografií a hlasových zpráv.

Garmin uvedl zařízení inReach Messenger Plus

inReach Messenger Plus je prvním satelitním komunikátorem od Garminu, který nabízí funkci zasílání fotografií a hlasových zpráv. Kromě toho poskytuje globální obousměrné přenášení textových zpráv, sdílení polohy a SOS funkce. Zařízení se vyznačuje odolným a teplotně rezistentním designem a ukázkovou výdrží baterie, která může dosahovat až několika týdnů. Zařízení lze používat samostatně, nebo ve spojení s mobilní aplikací Garmin Messenger na kompatibilním smartphonu. V případě nouze může inReach Messenger Plus nebo aplikace Garmin Messenger odeslat interaktivní SOS textovou zprávu do centra Garmin Response, které poskytuje nepřetržitou mezinárodní asistenční službu. Nově lze během SOS sdílet také fotografie a hlasové zprávy, což koordinátorům zásahu umožňuje lépe posoudit situaci.

Při spárování s aplikací Garmin Messenger může zařízení odesílat zprávy přes Wi-Fi nebo mobilní připojení smartphonu, pokud je k dispozici. Mimo dosah mobilní sítě aplikace automaticky přepne na satelitní technologii Garmin inReach. Z hlediska technických specifikací se inReach Messenger Plus pyšní certifikací IPX7 pro odolnost vůči teplotě a vodě, což znamená, že odolá náhodnému vystavení vody do hloubky 1 metru po dobu až 30 minut. Výdrž baterie je pozoruhodná – až 600 hodin při odesílání textové zprávy nebo polohy každých 10 minut v režimu nízké spotřeby. V závislosti na používání může plně nabitá baterie vydržet týdny až měsíce, dokonce až celý rok.

inReach Messenger Plus je nyní k dispozici v online obchodě Garmin za cenu 500 dolarů (na webu garmin.com je cena 12 490 Kč). Pro využívání komunikačních funkcí je nutné mít aktivní satelitní předplatné. Garmin nabízí měsíční plány předplatného již od 14,99 dolarů měsíčně (zhruba 337 Kč). Tento nový produkt významně rozšiřuje možnosti komunikace v odlehlých oblastech a poskytuje uživatelům větší bezpečnost při aktivitách mimo dosah běžných komunikačních sítí. Kombinace dlouhé výdrže baterie, odolnosti a pokročilých komunikačních funkcí činí z inReach Messengeru Plus atraktivní volbu pro dobrodruhy, outdoorové nadšence a profesionály pracující v odlehlých lokalitách. Schopnost zasílat fotografie a hlasové zprávy přes satelitní spojení je obzvláště cenná v nouzových situacích, kdy může poskytnout záchranným týmům klíčové vizuální a zvukové informace o situaci.

