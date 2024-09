Galaxy S24 FE je tu. Hned zkraje prodeje je výhodnější o 4 500 Kč

Je to tu! Prodej nových Samsungů Galaxy S24 FE právě odstartoval. Novinky zaujmou na první pohled – nejen designem, ale i výbavou kráčejí ve šlépějích těch nejlepších smartphonů, ovšem za více než příznivou cenu. U Mobil Pohotovosti vyjde nový Galaxy S24 FE už na 15 990 Kč, a ještě k němu získáte prodlouženou 3letou záruku jako dárek.

Dokonalejší po všech stránkách

Špičkový výkon, vlajkový foťák, extrémně dlouhá softwarová podpora a Galaxy AI v plné palbě. I tak by se dalo shrnout to nejdůležitější, co o právě představené novince potřebujete vědět. S vlajkovou řadou Galaxy S24 sdílí design včetně kovových rámečků, a také to nejdůležitější – hlavní i ultraširokoúhlý fotoaparát.

Kromě všeho zmíněného navazuje na svého předchůdce 2x lepším výkonem, větším displejem i delší výdrží na baterii. Samozřejmostí je také plná odolnost IP68, bezdrátové nabíjení, a navíc i extrémně dlouhá 7letá softwarová podpora, takže máte vystaráno až roku 2031.

Tablety se zvýhodněním přes 10 tisíc

Samsung představil také novou řadu tabletů Galaxy Tab S10+ a Galaxy Tab S10 Ultra, které zaujmou ultratenkým designem a pořádně velkými displeji. Ty jsou vybaveny speciální antireflexní úpravou, která zaručuje vynikající čitelnost i na přímém slunci.

Oproti svým předchůdcům přinášejí výrazně vyšší výkon a pokročilejší systém chlazení. Extrémně výhodně je pořídíte na mp.cz, kde si jejich cenu můžete snížit o více než 10 tisíc, a to díky bonusu i parádní slevě, kterou uplatníte při koupi 2 a více Samsung produktů.

Nejvýhodněji u Mobil Pohotovosti

Pro Samsung se chodí k Mobil Pohotovosti. Právě tady dostanete k novince Galaxy S24 FE prodlouženou tříletou záruku, bonus 3 000 Kč a voucher v hodnotě 1 500 Kč na nákup Samsung produktů za sepsání recenze. K novým tabletům zase bonus v hodnotě až 10 000 Kč a za recenzi voucher ve výši 2 000 Kč. Ke všem novinkám dostanete i 50% slevu na příslušenství.

Při koupi dvou a více Samsung produktů z různých kategorií můžete díky kódu “vicegalaxy” ušetřit až 15 % z celého nákupu, což se extrémně vyplatí zrovna při koupi tabletu s telefonem nebo sluchátky či hodinkami. Více informací najdete na odkazu zde.



