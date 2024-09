IFA 100.ročník; zdroj: Dotekománie

Co jsme viděli na veletrhu IFA za zajímavosti [videa]

Veltrh IFA v Berlíně je za námi. Letos se konal jubilejní 100. ročník a my jsme byli u toho. Tři dny jsme pobíhali po výstavišti a přinášeli novinky přímo na náš web a naše sociální sítě. Dnes se pojďme podívat, co jsme natočili a už na to nebyl prostor na webu.

Podcast ve video formě

Spoustu zajímavého příslušenství

Veletrh IFA je zaměřený na veškerou elektroniku, takže se zde ukazují třeba i nové modely praček, ledniček a vysavačů. My se však zaměřili na telefony a příslušenství k nim. Toho bylo na výstavišti hodně a tak jsme točili jen to, co nás nějakým způsobem zaujalo.

Michala zaujala nová kombinovaná bezdrátová nabíječka od společnosti Anker:

Mě zaujala odnímatelná webkamera na notebooku Honor MagicBook Art 14:

Viděli jsme také poměrně bizardní náhradu domácího mazlíčka od LG:

Porovnali jsme dvoje chytré hodinky, které jsou si designově velmi podobné:

Viděli jsme pěkné a poměrně dostupné tablety od TCL s “papírovým” displejem:

Náš slovenský kolega pak omrknul nové nabíječky, co mají výraz:



