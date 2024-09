AirPods dospívají, přivítejte 4. generaci a sólo verzi s ANC

Zdroj: MacRumors

Pondělní tisková konference kalifornského Applu za sebou zanechala zbrusu novou generaci bezdrátových sluchátek AirPods. Firma do v pořadí 4. generace řízla více než by se vůbec mohlo na první pohled zdát. Oficiální představení mají za sebou sluchátka AirPods 4 a AirPods 4 ANC. Základní model by měl oslovit méně náročné uživatele, což Applu ve středním segmentu může zahrát do karet.

Sázka na jistotu

Když zcela vynecháme téměř totožný design jako u předchozí generace, tak hlavní roli ve kvalitě zvuku bude hrát nový čip H2. Ten se ostatně podepíše také pod vylepšeným prostorovým zvukem. Velkou novinkou je strojové učení, kdy hlasová asistentka Siri by společně s lepší izolací hlasu měla být schopna rozpoznat také kývání hlavou jako další alternativa odpovědi na otázku. Samozřejmě za předpokladu, že Siri na otázku požaduje odpověď ano či ne.

Celková výdrž v kombinaci s nabíjecím pouzdrem činí až 30 hodin. Ke všemu dodávaná krabička je rozměrově nejmenší oproti všem předchozím sériím. Následně podporuje bezdrátová nabíjení pomocí technologie Qi a MagSafe. Přestože nikdo nezmiňuje nově integrovaný reproduktor, tak pravděpodobně bude mít spojitost jen s funkcí hledání přes My Find.

Druhá varianta s přídomkem Pro posbírala všechny funkce od základní verze. K tomu si přibalila technologii aktivního potlačení hluku a transparentní režim. Po zveřejnění kompletního výpisu specifikací můžeme narazit ještě na další už méně významné rozdíly. Nakonec přeprodej startuje dnes až do 20. září. Zakladní provedení si celkem odvážně cení na 129 dolarů (tj. cca 2 926 Kč), zatímco vyšší ANC verze stojí 179 dolarů (tj. cca 4 060 Kč).

Zdroj: macrumors.com



