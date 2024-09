Android: Pracuje se na synchronizaci notifikací

Zdroj: Google

Google postupně pracuje na notifikačním systému v Androidu, přičemž v poslední době spíše šlo o vzhled a případně o seskupování. Nějaké podstatnější rozšíření se v poslední době neudálo, ale možná nás čeká razantnější změna.

Synchronizace mezi mobily

V tuto chvíli jsou notifikace synchronizovány jen mezi dvěma typy zařízení s Androidem. Myslím hodinky s WearOS a mobilem. Nic jiného zatím neexistuje, ale pokud používáte více zařízení s Androidem, tak notifikace musíte řešit na každém zvlášť, pakliže to nemá nějaká konkrétní aplikace vyřešena jinak. I tak je to vzácné.

Mishaal Rahman z Android Authority při svém pátrání v Android 15 QPR1 Beta 2 objevil část kódu, která jasně naznačuje, že se pracuje na možnosti synchronizace notifikací mezi zařízeními.

<string name=”sync_across_devices_title”>Sync across devices</string>

Zatím není jasné, jestli se bude jednat o exkluzivní funkci pro Pixely, ale spíše by se mohli dočkat všichni uživatelé. Sice by se dalo říci, že zavede jen tak podporu, ale samotný proces zavedení není tak jednoduchý. Systému nebude stačit jen jednoduchá identifikace notifikace z nějaké aplikace. Bude se muset myslet i na to, že aplikace mohou mít jiné uživatelské účty, takže bude potřeba rozeznat, jaká notifikace byla na jednom zařízení přečtena a jaká bude moci být zrušena na dalším.

Pokud by vše nakonec dopadlo tak, že Android dostane možnost synchronizace notifikací, rozhodně by se jednalo o vítanou funkci. Nemuseli byste je následně přebírat a mazat na druhém zařízení. Kdy bude novinka k dispozici, není jasné, ale asi si počkáme nějakou dobu. Možná se novinka objeví v Androidu 16.

