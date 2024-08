WELOCK: chytré zámky s Letními slevami [komerční článek]

Zdroj: Welock

Výrobce chytrých dveřních zámků WELOCK, si získává popularitu u zákazníků v Evropě. Nyní tu máme léto, a to se nese ve znamení prázdnin, cestování a pohody. A jako příspěvek k této pohodě tu nyní máme malý dárek od WELOCKu: Letní slevový festival!

Letní pohoda s chytrým zámkem

První model WELOCK Smart Lock PCB41 snadno nahradí běžnou cylindrickou vložku, a velmi jednoduše jej nainstalujete do dveří o tloušťce 5 až 10 cm. Mohou to být vnější vstupní dveře, ale klidně i domácí vnitřní, například do pracovny. K odemykání a zamykání slouží numerická klávesnice na vnější hlavici. Systém zvládá až 10 různých kódů, je tak vhodný jak pro velkou rodinu, tak třeba pro krátkodobé pronájmy, jako je Airbnb.

Zatímco obvyklá cena tohoto chytrého zámku je 3.854 Kč, se slevovým kódem „FD40“ jej získáte jen za 2.820 Kč, a to včetně dopravy. Objednat jej můžete ZDE.

Technologicky odlišnou variantou je WELOCK Smart Lock Touch41. Opět jej snadno nainstalujete do dveří o tloušťce 50 – 100 mm, ovšem místo numerické klávesnice má zabudovanou sofistikovanou (a spolehlivou) čtečku otisků prstů. Vestavěná paměť zvládne uchovat až 100 různých otisků, mimo to je možné používat i 3 přiložené RFID karty, a samozřejmě také váš chytrý telefon. Se slevovým kódem „VD50“ může být váš jen za 3.595 Kč, samozřejmě včetně dopravy. Objednávat můžete přímo ZDE.

Třetí možností je model WELOCK SECBN1. Je opravdu hodně podobný modelu Touch41. Je primárně určen do tenčích dveří s tloušťkou 30 – 70 mm, a na rozdíl od svého předchůdce používá aktuálně nejkvalitnější čtečku otisků prstů. Ta funguje dokonce ještě o něco spolehlivěji. A cena? Použijte opět slevový kód „VD50“, a bude vám sloužit také za 3.595 Kč. Doprava je opět zdarma, a získáte jej ZDE.

Je tu i letní novinka

A máme tu i malou ochutnávku žhavé letní novinky: chytrého zámku WELOCK Smart Lock Touch61. Opět vychází z velmi povedeného modelu Touch41, a je jeho evolucí. Dveře dokážete bleskurychle otevřít otiskem prstu, kartou, pomocí aplikace v mobilu, pomocí záložního USB-C klíče, a také na dálku prostřednictvím externího wifiboxu. A samozřejmě je tu opět slevový kód pro vás: po zadání „VD50“ vám bude cena snížena na 4.371 Kč, opět včetně dopravy. K objednání je ZDE.

A jelikož všechno má svůj konec – letní dny i letní slevy – tak s objednáním příliš neotálejte!

