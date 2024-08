Rozbalení iPadu Pro M4, Magic Keyboard a Apple Pencil Pro

iPad Pro M4 s Magic Keyboard; zdroj: Dotekománie

Do redakce nám na test dorazil nový iPad Pro M4 13”, nová Magic Keyboard, nová Apple Pencil Pro a iPad Pro Smart Folio. My jsme neváhali a všechny tyto zařízení rozbalili a natočili to. Přinášíme vám tak video, kde se na ně podrobněji podíváme před samotnou recenzí.

Video iPad Pro M4, Magic Keyboard a Apple Pencil Pro

Nový iPad Pro M4 přináší především kvalitnější Tandem OLED displej nebo výkonnější čip Apple M4. Jedná se zároveň o nejtenčí Apple produkt, má tloušťku pouze 5,1 mm. Nová Magic Keyboard nabízí funkční řadu kláves, má haptický touchpad a hliníkové tělo. Nová Apple Pencil Pro má pak také haptickou odezvu pro vyvolání menu při stisknutí, a umí detekovat rotaci.



