Zdroj: Oppo

Oppo připravuje další 5G přírůstek do série A

Další rozšíření čeká populární řadu A, kam čínská společnost Oppo brzy vyšle zástupce nesoucí označení A80 5G. Po vzoru ostatních zástupců v sérii lze očekávat telefon zapadající do segmentu střední třídy. Ke všemu zařízení by se teoreticky mohlo také dostat na náš trh. Aktuální únik přibližuje jeho konečnou podobu a dává nahlédnout do seznamu specifikací.

Nečekejte zázraky

Přední stranu údajně zabere 6,67palcový displej s HD+ rozlišením a 120Hz obnovovací frekvencí. Otvor nahoře uprostřed bude patřit 8megapixelové selfie kamerce. Výkonnostní stránku řeší čipová sada Dimensity 6300 od MediaTeku, kterou postaví vedle 8GB operační paměti RAM (LPDDR4x) nebo 256GB interního úložiště (UFS 2.2). Článek baterie o velikosti 5 100 mAh má podporovat technologii rychlého 45W nabíjení (SuperVOOC) přes USB-C port.

Model na svých bedrech nejspíš ponese dva základní objektivy fotoaparátu složené z hlavního 50MPx a hloubkového 2MPx snímače. Předinstalovaný systém Android 14 najdete pod rozhraním ColorOS 14.0.1. To dle aktuálního trendu nabídne vybrané funkce doplněné o umělou inteligenci, které se budou například točit kolem baterie či fotoaparátu.

Ve výpisu můžeme vyhlížet i snímač otisků prstů, certifikaci odolnosti IP54, technologii NFC či 3,5mm audio jack. Nakonec zájemci dostanou na výběr ze tří variant barev (černá, fialová, zelená) a cenovka má činit 249 eur (tj. cca 6 290 Kč).

Zdroj: gizmochina.com



Domů Články Oppo připravuje další 5G přírůstek do série A

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

reklama reklama