Google ve své aplikaci Fotky pracuje na nové funkci pro snadnější úpravu starších fotek

Google vylepšuje svou aplikaci Fotky, aby uživatelům poskytl více možností pro úpravu a sdílení oblíbených snímků. Nedávno Google aktualizoval funkci automatického vylepšení fotografií před sdílením a aktualizovala uživatelské rozhraní editoru videa. Nyní se zdá, že Google pracuje na ještě jednodušším způsobu úpravy starších fotografií.

Nová funkce míří do aplikace Google Fotky

Podle nedávné analýzy kódu aplikace Google Fotkys (verze 6.93) se zdá, že Google plánuje přidat tlačítko pro úpravu přímo do sekce Vzpomínky. To znamená, že pokud uživatel uvidí fotografii ve Vzpomínkách, kterou by chtěl upravit, mohl by to jednoduše udělat kliknutím na ikonu Upravit přímo v tomto zobrazení.

Tato novinka by výrazně zjednodušila současný proces úpravy starších fotografií. V současnosti musí uživatelé kliknout na tři tečky v menu, vybrat „Zobrazit den“, procházet časovou osu, najít požadovanou fotografii a teprve poté kliknout na ikonu Upravit. Nová funkce by tento proces významně zkrátila a zefektivnila. Kliknutí na ikonu Upravit by uživatele přeneslo do známého menu úprav se všemi potřebnými nástroji pro vylepšení fotografií. Tato nová funkce by mohla být velkým přínosem pro uživatele, kteří často sdílejí fotografie staršího data.

Nová funkce by mohla být obzvláště užitečná v kombinaci s AI nástroji pro úpravu fotografií, jako jsou Magic Editor nebo Magic Eraser. Uživatelé by mohli rychle aplikovat tyto pokročilé funkce na starší snímky přímo ze sekce Vzpomínky. Přesné datum uvedení této nové funkce zatím není známo. Google v aplikaci Fotky pravděpodobně chystá několik nových funkcí, které by mohly být představeny později v tomto roce.

Tato chystaná funkce naznačuje, že společnost se snaží neustále vylepšovat uživatelský zážitek a usnadňovat práci s fotografiemi. Přímý přístup k úpravám ze sekce Vzpomínky by mohl výrazně zrychlit a zpříjemnit proces sdílení a úpravy starších fotografií, což ocení zejména uživatelé, kteří rádi oživují a sdílejí své vzpomínky. S integrací pokročilých AI nástrojů pro úpravu fotografií se Google Fotky stávají stále silnějším a všestrannějším nástrojem pro správu a úpravu fotografií.

