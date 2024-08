Google v Chrome zavádí tři nové užitečné funkce založení na AI

Zdroj: Dotekomanie

V posledních letech jsme byli svědky toho, jak umělá inteligence (AI) postupně mění nejen online svět a přináší mnoho nových užitečných možností. Google, jako jeden z lídrů v oblasti technologií nezůstává v této oblasti pozadu a nyní představuje tři nové AI funkce pro svůj populární prohlížeč Chrome. Tyto inovace slibují, že učiní procházení webu rychlejším, bezpečnějším a užitečnějším než kdy dříve.

Google do Chrome přináší další funkce založené na AI

Google již v minulosti využíval AI k vylepšení Chrome, ať už šlo o ochranu před škodlivými stránkami, generování titulků v reálném čase pro média se zvukem, lepší organizaci záložek nebo pomoc při psaní. Nyní však přichází s třemi novými funkcemi, které využívají nejnovější modely Google AI a Gemini, a posouvají tak možnosti prohlížeče na další úroveň.

Google Lens: nový způsob vizuálního vyhledávání

První z trojice nových funkcí přináší oblíbenou funkci z mobilní aplikace – Google Lens přímo do desktopové verze prohlížeče Chrome. Tato funkce, která bude postupně zaváděna v následujících dnech, umožní uživatelům snadno vybrat, vyhledat a klást otázky o čemkoli, co vidí na webu, aniž by museli opustit aktuální záložku. Jak to funguje? Uživatelé jednoduše kliknou na ikonu Google Lens v adresním řádku nebo ji vyvolají z kontextové nabídky. Poté mohou označit nebo přetáhnout cokoliv, co chtějí vyhledat. Výsledky se zobrazí v postranním panelu, kde uživatelé uvidí vizuální shody a výsledky vyhledávání.

Co je na této funkci opravdu zajímavé, je možnost využít „multisearch“ pro upřesnění vyhledávání. Můžete například specifikovat barvu, značku nebo jiný detail. Navíc můžete klást doplňující otázky, abyste mohli hledání ještě více upřesnit. V závislosti na vašem dotazu můžete dokonce získat od AI přehled, který shrnuje nejrelevantnější informace z celého webu. Tato funkce má potenciál výrazně zrychlit a zefektivnit vyhledávání informací.

Tab compare: Revoluční způsob porovnávání produktů

Druhá nová funkce, nazvaná „Tab compare“, má potenciál změnit způsob, jakým nakupujeme online. Tato funkce, která bude v následujících týdnech zavedena nejprve v USA, využívá AI k vytvoření přehledu produktů z různých otevřených záložek. Představte si, že hledáte nový přenosný Bluetooth reproduktor pro nadcházející dovolenou. Běžně byste museli přepínat mezi mnoha záložkami, porovnávat specifikace, ceny a recenze.

S funkcí Tab compare vám Chrome nabídne vytvoření porovnávací tabulky, která shrne všechny důležité informace na jednom místě. Tato AI-generovaná tabulka bude obsahovat klíčové detaily jako specifikace produktů, funkce, ceny a hodnocení. To vám umožní snadno porovnávat a činit informovaná rozhodnutí bez nekonečného přepínání mezi záložkami. Funkce Tab compare má potenciál ušetřit uživatelům značné množství času a úsilí při online nakupování.

Inteligentní vyhledávání v historii prohlížení

Třetí novou funkcí je vylepšené vyhledávání v historii prohlížení pomocí AI. Tato funkce, která bude v nadcházejících týdnech spuštěna v USA, umožní uživatelům vyhledávat navštívené stránky přirozenějším, konverzačním způsobem.

Jak to bude fungovat v praxi? Představte si, že jste minulý týden prohlíželi stránku například o nějakém zajímavém podniku, ale zapomněli jste ji uložit do záložek. Nyní můžete jednoduše otevřít historii prohlížení a napsat něco, co se týká konkrétního podniku. Chrome pak použije AI k analýze vaší historie prohlížení a ukáže vám relevantní stránky.

Je důležité poznamenat, že tato funkce bude zcela volitelná. Uživatelé ji budou moci snadno zapnout nebo vypnout v nastavení. Navíc Google ujišťuje, že tato funkce nikdy nebude zahrnovat žádná data z prohlížení v anonymním režimu, čímž chrání soukromí uživatelů. Tato funkce má potenciál výrazně usnadnit vyhledávání v historii prohlížení, zejména pro uživatele, kteří často zapomínají ukládat zajímavé stránky do záložek nebo si nepamatují přesné názvy nebo adresy URL.

Tyto tři nové funkce jasně ukazují, že Google se snaží využít sílu AI k tomu, aby učinil prohlížení webu ještě užitečnějším a efektivnějším. Od vizuálního vyhledávání přes inteligentní porovnávání produktů až po vylepšené vyhledávání v historii – všechny tyto funkce mají potenciál výrazně zlepšit uživatelský zážitek v prohlížeči Chrome.

Zdroj: blog.google



