Google rozšiřuje Android Device Streaming

Na vývojářské konferenci Google I/O jsme se dočkali několika informací kolem služby Android Device Streaming. Ta není k dispozici pro běžné uživatele, ale právě ti mohou těžit ze zavedení a rozšíření této služby.

Android Device Streaming

V tomto případě je Android Device Streaming určeno pro vývojáře. Ne každý si totiž může pořídit nějaké referenční zařízení od každého výrobce. Někdy je to navíc potřeba, jelikož společnosti dělají modifikace a zavádí různá vylepšení do Androidu. Vývojáři pak musí testovat, jestli jejich aplikace fungují normálně, případně nedělají něco, co nemají.

Právě Android Device Streaming nabízí možnost si přímo otestovat svou aplikaci na fyzickém zařízení u Googlu, respektive v jeho centrech. Dá se říci, že se jedná o online zápůjčku mobilu nebo spíše o připojení k fyzickému zařízení přes vývojářské studiu. Google oznámil, že tato funkce nabídne i zařízení od společností jako Xiaomi, Samsung a Oppo.

Bohužel není uvedeno, jaký konkrétní zařízení jsou k dispozici. Po celém světě bude několik takových sad, takže vývojáři nebudou muset čekat ve frontách. Navíc vývojáři budou mít k dispozici aktuální verze a nebudou muset za to platit. Zatím se jedná o beta verzi a dá se předpokládat, že mobily budou přibývat, i od jiných výrobců. Běžní uživatelé sice nic nepoznají, ale vývojáři budou moci produkovat stabilnější aplikace, případně lépe optimalizované.

