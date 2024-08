Google pracuje na optimalizaci Chrome, bude prohlížeč konečně úsporný?

Google Chrome, jeden z nejpopulárnějších webových prohlížečů na světě, neustále pracuje na vylepšeních a nových funkcích. Nejnovější aktualizace v testovací verzi Canary naznačuje, že se chystá významné vylepšení režimu úspory energie.

Uživatel Leopeva64 na platformě X (dříve Twitter) objevil v nejnovější verzi Chrome Canary nové možnosti, které by mohly uživatelům poskytnout lepší kontrolu nad spotřebou energie prohlížeče. Konkrétně jde o nové příznaky (flags), které umožní „zmrazit“ panely náročné na CPU běžící na pozadí, když je aktivován režim úspory energie.

Tato funkce by mohla být zvláště užitečná pro uživatele, kteří často pracují na baterii a potřebují maximalizovat její výdrž. Spolu s tímto příznakem existuje také doprovodný příznak, který umožňuje testovat chování prvního příznaku tím, že nutí všechny panely chovat se, jako by byly náročné na CPU.

In Chrome Canary there are a couple of new flags related to the "Energy saver" feature, the first flag allows for the freezing of (eligible) CPU-intensive background tabs, while the second flag makes it easier to test this feature:https://t.co/3ga3rUHTdL pic.twitter.com/du01c3fP8C

— Leopeva64 (@Leopeva64) July 26, 2024