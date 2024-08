Google chystá aplikaci Počasí s AI prvky

Zdroj: 9to5google

Google již nějakou dobu nabízí předpověď počasí, ale skrze své webové stránky. Také nabízí možnost si přidat zástupce na plochu, takže může stránka působit trochu jako aplikace. Kromě toho je tato služba integrovaná do aplikace Hodiny, kde může dát předpověď při buzení. Jak se ale ukazuje, nakonec vznikne samostatná aplikace.

Google Počasí

Aplikace jako taková bude žádat o oprávnění k poloze, což je pochopitelné, a kromě toho bude chtít i práva k notifikacím. Měla by totiž nabízet upozornění na blížící se změnu, srážky a podobně. Podařilo se získat i instalační balíček a aktivovat ho, takže se můžete podívat, jak bude vypadat. Google si trochu vyhrál, takže kromě základní obrazovky se nabídnou designové mini karty s informacemi o UV indexu, vlhkosti a podobně.

V aplikaci se budete moci i přihlásit, což bude využíváno pro synchronizaci informací. Například si budete moci uložit konkrétní místa a sledovat tak na všech zařízení předpověď pro ně. Bude podporován i tmavý režim.

Jednou z předních funkcí má být AI sumarizace, tedy nástroj s umělou inteligencí. Bohužel zatím nevíme, co konkrétně bude poskytovat, nebo na co se přesně zaměřovat. Aplikace bude i v Obchodě Play. Ostatně tam je již nyní, ale stáhnout v podstatě nejde a na Pixel zařízeních je prý už údajně, ale zatím je neaktivní. K uvedení by mělo dojít současně s představením nové řady Pixel mobilů.

Zdroj: 9to5google.com



