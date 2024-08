Android Auto: Testuje se grafická změna asistenta

Zdroj: Dotekomanie.cz

Google u některých svých služeb a aplikací zavádí změny a novinky postupně, aby si uživatelé jednodušeji zvykli. Android Auto v poslední době přineslo spíše drobnější změny, ale tentokrát zde máme grafickou novinku u asistenta.

Asistent v Android Auto

Sice v našich končinách je využití asistenta od Googlu poměrně omezené, i tak se dá používat, tedy hlavně v angličtině. V autě navíc jde poměrně jednoduše používat třeba k zavolání někomu. Do této chvíle se na displeji auta zobrazil jeden řádek indikující aktivního asistenta.

To samozřejmě zabíralo místo, ale nijak rušivě to nevypadalo. Android Auto ve verzi 12.5 obsahuje změny samotného zobrazení aktivního asistenta. Místo pruhu s textem se zobrazí jen animované kolečko. To hodně připomíná Siri od Applu. Navíc chybí text.

Nejde o nic zásadního a navíc Google teprve testuje novinku, ale že by se jednalo o podařenou změnu, to říci nemůžeme Google by mohl být vice originální.

