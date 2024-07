Samsung pracuje na „radikálně odlišných“ AI smartphonech

Společnost Samsung aktuálně vyvíjí chytré telefony s umělou inteligencí, které by se mohly výrazně lišit od telefonů, jak je známe dnes. Jihokorejský gigant se soustředí na AI, kterou považuje za budoucnost mobilních zařízení. Nedávno již mimo jiné představil software s funkcemi Galaxy AI, nicméně pracuje i na hardwaru, který „může být radikálně odlišný od současných telefonů Samsung“. To alespoň prohlásil TM Roh, prezident divize Mobile Experience (MX) v rozhovoru pro Australian Financial Review. Myšlenku dále rozvedl s tím, že největší část oddělení výzkumu a vývoje Samsung MX se zaměřuje na tzv. AI telefony.

Podrobnosti? Zatím nevíme

Jak tedy mohou vypadat? TM Roh pochopitelně neprozradil podrobnosti, nicméně použitá slova „radikálně odlišný“ napovídají, že se nebude jednat o klasický tvar obdélníku. Dále uvedl, že AI telefony by měly být „mobilnější“. Mohl tím mínit „menší“, nicméně to také může znamenat například větší displej a více senzorů.

Současné generace Galaxy S24 Ultra a Galaxy Z Fold 6 významně těží z podpory hardwarového pera S Pen, protože s pomocí umělé inteligence dokáže i velmi hrubý náčrt „od ruky“ proměnit v detailní obrázek. AI však není používána pouze na obrázky, ale také na práci se zvukem, textem, videem či 3D.

Překlady a tlumočení

Samsung do své sady AI nástrojů zahrnuje také sluchátka (překlady jazyků), takže součástí komplexní AI strategie může být kromě telefonů také příslušenství. To může velmi dobře fungovat například u sekundárních displejů u skládacích telefonů od Samsungu: ty mohou sloužit například pro zobrazení překladů a tlumočení.

V současnosti je již na trhu několik přístrojů s umělou inteligencí, žádný z nich však zatím nezískal komerční úspěch. Jsou tedy spíše ukázkou toho, jak budoucnost „telefonů s AI“ vypadat nebude. Z toho tedy plyne, že Samsung se se svými AI aktivitami pouští na téměř neprozkoumané území. Nemůžeme se tedy divit, že masivně investuje zejména do výzkumu a vývoje. Bez toho to totiž zřejmě nepůjde.

