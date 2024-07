Samsung chystá 7. pokračování modelu Wide

Zdroj: Samsung

Firma Samsung opráší modelovou řadu Wide v pořadí již o 7. generaci, která se ukáže takřka po 2 letech od posledního zástupce. Jihokorejský gigant s největší pravděpodobností u novinky ponechá nálepku cenově dostupného telefonu a jeho zařazení do segmentu střední třídy. První únik odhaluje možnou podobu přírůstku včetně vybraných prvků výbavy.

Galaxy Wide 7 aktuálně ukrytý jen pod kódovým označením SM-M156S o sobě prozrazuje displej s klasickým „Waterdrop“ výřezem nebo Full HD+ rozlišením. Do vnitřní šasi nasadí čipovou sadu Dimensity 6100+ od MediaTeku a několik variant operační paměti RAM (4/6/8 GB).

Součástí softwarové stránky bude operační systém Android 14 běžící pod platformou One UI. Zařízení by údajně mělo být zčásti postaveno na modelu Galaxy M15 5G z března letošního roku. To přímo nahrává myšlence, že výpis specifikací nabídne asi 13MPx selfie kamerku, minimálně 128GB interní úložiště, 6 000mAh článek baterie s 25W nabíjením či tři objektivy u zadního fotoaparátu (50 + 5 + 2 MPx).

Další podrobnosti lze vyhlížet v následujících dnech či týdnech. Nicméně výrobce může chtít dodržet zářijový termín jako u většiny zástupců v sérii Wide.

Zdroj: gizmochina.com

