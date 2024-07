Oppo K12x 5G: Novinka s vojenskou certifikací

Zdroj: Oppo

Oppo sem tam znovu použije nějaký název mobilu, což sice může být matoucí, ale pokud je mezi nimi rozdíl několik let, není to tak velký problém. Bohužel je častější používání jednoho názvu u různých mobilů pro různé trhy. To je i dnešní případ, jelikož zde již máme Oppo K12x z května. Nyní zde máme Oppo K12x 5G s odlišným designem i specifikacemi.

S vojenskou certifikací

V tomto případě se jedná o značně slabší zařízení. Stačí se podívat na displej, který má jen HD+ rozlišení. Změny se odehrály na mnoha místech. Zadní strana vypadá, že by mohla mít tři foťáky, ale ve skutečnosti jsou zde jen dva, jeden s 32 MPx, druhá má jen 2 MPx.

Baterie má kapacitu 5000 mAh, ale podporuje 45W nabíjení, což je dobrá hodnota. Jde vidět, že společnost chtěla ušetřit, například u operačních pamětí, ale naštěstí úložiště nemá nejstarší technologii. Oppo K12x 5G chce mimo jiné nalákat na certifikaci IP54, což v podstatě znamená, že nebude vadit například déšť. Kromě toho má také vojenskou certifikaci. Mobil by tak měl vydržet drastičtější zacházení, otřesy, vyšší vlhkost a také by měl pracovat normálně i při vyšší teplotě, nebo nízké.

Oppo K12x 5G má nastavenou cenu u základní verze v přepočtu přibližně na 3650 Kč. Za takovou částku by se mohl dostat i na evropský trh, ale asi dostane jiný název.

Specifikace OPPO K12x 5G

displej: 6,67 palců, 1604 x 720 pixelů (HD+), 120Hz, až 1000 nitů

Procesor: Dimensity 6300

6/8 GB LPDDR4X RAM

úložiště: 128/256 GB UFS 2.2 + microSD

Hybrid Dual SIM (nano + nano / microSD)

Android 14 + Color OS 14

Foťáky: zadní – 32 MPx 2 MPx přední – 8 MPx

čtečka otisků prstů na straně

MIL-STD-810H, IP54

5G NA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.1, GPS + GLONASS, USB Type-C

rozměry: 76,14 × 165,79 × 7,68 mm; 186 gramů

baterie: 5000 mAh + 45W

Zdroj: fonearena.com

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

reklama reklama