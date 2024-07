Instagram: Dočasné komentáře k Reels

Zdroj: Dotekomanie.cz

Instagram testuje každou chvíli nějakou novou funkci a jindy ji rovnou zavede. Více méně čeká, jak se ujme. Někdy ji vylepší, jindy ji zruší, že si toho ani nikdo nevšimne. Nyní zde máme novinku v podobě dočasných komentářů.

Poznámka pro komentáře

Vertikální videa na Instagramu mají speciální název Reels. Ty jde samozřejmě lajkovat či komentovat, ale ve firmě si řekli, že to asi není dost a zavedou třetí možnost. V tomto případě jde o poznámky u Reels.

Poznámku jde vložit skrze tlačítko pro sdílení, kde je v dolním levém rohu. Jakmile napíšete poznámku, můžete si vybrat, kdo ji uvidí. Nabízí se jen dvě možnosti, jako vaši sledující nebo blízcí přátelé. Jakmile ji zveřejníte, můžete ji nahradit jinou. Zobrazuje se u videa v podobě bubliny a po třech dnech zmizí sama, případně ji můžete smazat. Stejnou poznámku jde vytvořit i u skupinových fotek, a to včetně vlastních.

Takovou poznámku ale u videa uvidí skutečně jen sledující nebo přátelé. Takže buď musíte videa nasdílet přímo, nebo ho musí náhodou objevit v horizontu tří dnů od zveřejnění poznámky. To může být i docela nepravděpodobné, že by narazili na stejné video. Smysl této novinky je trochu sporný a spíše odhadujeme, že se moc neujme. Na druhou stranu můžete takto obohatit vlastní obsah, kde by to dávalo trochu větší smysl.

