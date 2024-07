Zdroj: Dotekomanie.cz

Do služby WhatsApp pro iOS by mohlo dorazit sdílení souborů podobné AirDrop

WhatsApp pracuje na nové funkci pro sdílení souborů, která by mohla vycházet z populární funkce AirDrop od Apple. Tato novinka by měla být dostupná pro uživatele iOS, přičemž podobná funkce je již nějakou dobu vyvíjena pro platformu Android.

WhatsApp by mohla získat užitečnou funkci pro sdílení souborů

Podle informací od WABetaInfo, spolehlivého zdroje novinek o WhatsApp, byla tato funkce objevena v nejnovější beta verzi WhatsApp pro iOS 24.15.10.70, dostupné přes aplikaci TestFlight. Funkce by měla umožnit uživatelům iOS sdílet soubory s lidmi v blízkém okolí přímo přes aplikaci WhatsApp. Na rozdíl od verze pro Android, kde se používá metoda detekce blízkých zařízení, budou uživatelé iOS muset naskenovat QR kód, aby mohli začít přijímat sdílené soubory. Tento rozdíl v implementaci je pravděpodobně způsoben omezeními ekosystému iOS. Zdánlivě se tak nejedná o nic, co by asi konkrétně iOS uživatlé měli masivně využívat právě s ohledem na zabudouvanou funkci AirDrop v iOS, nicméně napříč platformami je to již jiné písnička.

Očekává se, že funkce sdílení souborů bude fungovat napříč různými platformami bez ohledu na typ zařízení, které uživatelé používají. To znamená, že uživatelé iOS budou moci sdílet soubory s uživateli Androidu a naopak. Je důležité poznamenat, že tato funkce je stále v počátečních fázích vývoje. To znamená, že WhatsApp může ještě významně změnit způsob její implementace před finálním uvedením. Existuje také možnost, že se WhatsApp rozhodne tuto funkci vůbec nepřidat nebo její uvedení odložit. Přidání této funkce by bylo významným vylepšením pro WhatsApp, protože by uživatelům poskytlo snadný způsob sdílení souborů s lidmi v blízkém okolí bez nutnosti použití jiných aplikací nebo služeb. Tato funkce je jednou z důležitějších, které WhatsApp dosud chyběly.

Zatímco uživatelé Androidu mohou očekávat jednodušší proces sdílení souborů, uživatelé iOS budou muset podniknout několik dalších kroků. Nicméně, tato funkce by měla výrazně usnadnit sdílení souborů mezi uživateli WhatsApp bez ohledu na operační systém jejich zařízení. Vzhledem k tomu, že vývoj této funkce je stále v počáteční fázi, není zatím známo, kdy bude oficiálně uvedena pro všechny uživatele. Fanoušci WhatsApp a uživatelé iOS by měli sledovat další aktualizace, které by mohly přinést více informací o této očekávané funkci.

