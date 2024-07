Aplikace Google zprávy by mohla obdržet 3D efekty

Zdroj: Phone Arena

Zprávy Google by mohly brzy nabídnout nové 3D efekty, podobně jako oblíbené filtry Lenses na Snapchatu. Analýza kódu naznačuje, že se Google chystá zavést funkci, která umožní uživatelům sdílet fotografie a videa s interaktivními 3D avatary a zábavnými efekty.

Aplikace Google Zprávy získává novou funkci

Pokud se tato funkce dostane do veřejné verze, mohla by poskytnout uživatelům nový způsob, jak se kreativně vyjádřit. 3D efekty pravděpodobně budou sledovat pohyby obličeje uživatele a přidávat různé doplňky, jako jsou klobouky nebo brýle. Některé efekty mohou dokonce úplně změnit vzhled uživatele.

V současné verzi aplikace Zprávy Google je nové tlačítko, které aktivuje kolotoč dostupných efektů. Uživatelé si mohou vybrat z devíti předem připravených efektů, které zahrnují:

Zajíc

Brýle

Dinosaurus

Film Noir

Svítící klobouk

Běžec

Portrétní retuš

Jahoda

Valentýnská panda

Další efekty mohou být přidány před oficiálním uvedením funkce na trh. Google zatím nesdělil žádné oficiální informace o přesném termínu spuštění této funkce. Pokud se však testování osvědčí, můžeme očekávat, že společnost poskytne více podrobností.

Přidání těchto zábavných filtrů do Zpráv Google by mohlo přilákat uživatele, kteří hledají nové způsoby, jak vylepšit své zprávy. Tato změna by mohla být vítanou inovací pro ty, kteří chtějí své konverzace oživit. Google nadále investuje do vylepšení Zpráv Google, což naznačuje, že se můžeme těšit na další nové funkce a zlepšení v budoucnu. Aplikace již nyní patří mezi nejoblíbenější aplikace pro zasílání zpráv a s přidáním těchto novinek může její popularita dále růst.

Zdroj: phonearena.com



