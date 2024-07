Antimonopolní vyšetřování Apple Pay je u konce, EU vyvodila důsledky

Zdroj: DALL E

Evropská unie ukončila antimonopolní vyšetřování Apple Pay přijetím závazků společnosti Apple ohledně bezkontaktních plateb, které byly oznámeny na tiskové konferenci evropskou komisařkou Margrethe Vestagerovou.

Apple musí otevřít systém iOS pro peněženky třetích stran

Apple se zavázal do 25. července 2024 zavést změny, které umožní vývojářům konkurenčních „mobilních peněženek“ nabízet bezkontaktní platby pomocí NFC technologie na systému iOS. Vývojáři budou mít přístup ke klíčovým funkcím systému iOS, jako je dvojité kliknutí pro spuštění jejich aplikací, a také k Face ID, Touch ID a přístupovým kódům pro ověřování. Uživatelé si tak budou moci nastavit jako výchozí aplikaci peněženku některé z třetích stran namísto Apple Wallet.

Formální vyšetřování začalo v červnu 2020, původně zaměřené na Apple Pay jako celek, ale později se soustředilo na bezkontaktní platby. V květnu 2022 Evropská komise oznámila předběžné závěry, které ukázaly, že Apple zneužívá své dominantní postavení tím, že brání konkurentům v poskytování bezkontaktních plateb s technologií NFC na iPhonech.

Apple byl vyzván k reakci na tato obvinění a v lednu 2024 nabídla společnost změny zaměřené na urovnání případu. Mezi závazky patřilo umožnění vývojářům konkurenčních peněženek plný přístup k funkcím NFC a slib poskytovat “rovnocenný přístup” ke komponentám NFC prostřednictvím režimu emulace hostitelské karty (HCE). Apple slíbil, že při rozhodování o poskytnutí přístupu k NFC bude uplatňovat podmínky FRAND (Fair, Reasonable and Non-Discriminatory).

Vestagerová uvedla, že Komise požadovala zlepšení původní nabídky Apple, což vedlo k přijetí závazků. Mezi nové závazky patří odstranění požadavku na licenci poskytovatele platebních služeb (PSP) pro přístup ke vstupu NFC, vývoj architektury HCE podle průmyslových standardů a zkrácení lhůt pro řešení sporů.

Závazky jsou závazné na dobu 10 let. Pokud by Apple nedodržel tyto závazky, může mu evropská komise uložit pokutu až do výše 10 % celkového ročního obratu nebo penále ve výši 5 % denního obratu za každý den nedodržení.

Apple se zavázal poskytovat vývojářům v Evropském hospodářském prostoru možnost umožnit bezkontaktní platby NFC a další bezkontaktní transakce prostřednictvím rozhraní API založeného na emulaci hostitelských karet. Apple Pay a Apple Wallet zůstanou dostupné v EHP pro uživatele i vývojáře a budou nadále poskytovat bezpečný způsob placení a správu průkazů.

Zdroj: techcrunch.com



Domů Články Antimonopolní vyšetřování Apple Pay je u konce, EU vyvodila důsledky

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

reklama reklama