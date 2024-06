Nový Redmi Pad Pro je nejlepší 12“ tablet, stojí jen kousek přes 5 tisíc [komerční článek]

Xiaomi začíná v Česku prodávat jeden z nejzajímavějších tabletů posledních let. Nový Redmi Pad Pro se zařazuje mezi vůbec nejlevnější tablety s velkým 12“ displejem, zároveň nabízí skvělé parametry, solidní výkon i pro hraní her a v této kategorii také neobvykle bohatou nabídku příslušenství. To vše za cenu jen kousek přes 5 tisíc speciálně u Mobil Pohotovosti.

Skvělý displej i kvalitní zvuk

Xiaomi Redmi Pad Pro je trefa do černého. Díky ceně startující na pouhých 5 299 Kč (běžně 6 999 Kč) jde o ideální tablet pro masy. Jeho dominantou je velký 12,1palcový 120Hz displej se slušným 2,5K rozlišením a podporou Dolby Vision, takže je přímo ideální pro sledování filmů. Zážitek ještě umocní čtveřice reproduktorů s certifikací Dolby Atmos.

Nezadýchá se ale ani při hraní klasických her, a to díky čipsetu Snapdragon 7s Gen 2. Uvnitř najdeme i pořádnou 10 000mAh baterii s podporou rychlého 33W nabíjení a paměť 6GB/128GB rozšířitelnou až o 1,5TB paměťovou kartu. Za zmínku stojí i 8Mpx přední a zadní fotoaparát nebo kompletně hliníkové tělo, které tabletu přidává na prémiovosti.

Nevídaně bohaté příslušenství

Redmi Pad Pro je unikátní i díky široké nabídce příslušenství. I navzdory takto nízké ceně si můžete k tabletu dokoupit stylus Redmi Smart Pen a dokonce i klávesnici Redmi Pad Pro Keyboard. V nabídce je i pouzdro Redmi Pad Pro Cover za 590 Kč, to ale dostanete zdarma, pokud si tablet koupíte do 16. června.

Nízká cena jen v prvních dnech

Do stejného data si Redmi Pad Pro můžete koupit se speciální slevou 699 Kč po zadání kódu „xiaomi10“v košíku. U Mobil Pohotovosti si pak můžete cenu tabletu snížit ještě o dalších 1 000 Kč díky bonusu k výkupu – stačí při koupi prodat jakékoli své starší zařízení (tablet, telefon, chytré hodinky). Právě díky tomu se dostanete na avizovanou cenu 5 299 Kč.



