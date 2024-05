Sono s představil první sluchátka, Sonos Ace přijdou na 12 490 Kč

Zdroj: Sonos

Společnost Sonos je známá především svými reproduktory a v poslední době i chytrými. Nedávno jsme se dočkali uvedení nové aplikace a nyní zde máme hlavní novinku tohoto roku. První sluchátka, která si vysloužila označení Sonos Ace.

„Jsou tu! Naši zákazníci nás roky žádali, abychom Sonos zážitek přenesli do sluchátek – a my jsme věděli, že náš vstup do zcela nové kategorie potřebuje dostát pověsti, která značku Sonos provází,“ říká Patrick Spence, generální ředitel společnosti Sonos. „Sonos Ace reprezentují vše, co jsme se za dvě desetiletí jako audio leader naučili: přinést úžasný zvuk, elegantní design a dlouhotrvající komfort do jedné z největších a nejoblíbenějších audio kategorií na světě.“

Sonos Ace

Hned můžeme prozradit, že cena je nastavena na 12 490 Kč, což není málo. K dostání budou na našem trhu od 5. června. Tak trochu svým designem mohou připomínat podobný model od Applu, ale zde se asi toho nedá moc vymyslet. O konektivitu se samozřejmě stará Bluetooth, ale v dodávaném balení je také k dispozici kabel USB C s 3.5mm konektorem, takže jde použít i běžné propojení přes kabel.

Každé sluchátka má 40mm dynamický driver a celková hmotnost je 312 gramů. Co se týče ovládacích prvků, tak na jednom najdete kolíbku pro výběr možnosti a ovládání hlasitosti, plus je zde ještě tlačítko. Sluchátka disponují baterií o kapacitě 1060 mAh, což by mělo postačovat pro 30 hodin poslechu s aktivním potlačením hluku. K dispozici je i rychlé nabíjení, kde výrobce udává, že po třech minutách nabíjení lze sluchátka používat 3 hodiny pro poslech hudby.

Nechybí funkce jako detekce nošení, transparentní mód anebo multi připojení. Ke sluchátkům patří také aplikace s ekvalizérem. Mezi bonusové funkce patří Dolby Atmos, což je doplněno o sledování pohybu hlavy. K výrobce byl použit recyklovaný plast a také plst z plastových lahví.

„Sonos Ace odrážejí naši ambici vytvářet zvukové zážitky reálného života. Navrhovat produkty pro osobní poslech je pro nás úplně nová vzrušující kapitola,“ řekl Maxime Bouvat-Merlin, hlavní produktový manažer společnosti Sonos. „V souladu s ostatními prémiovými produkty Sonos byl každý jednotlivý detail sluchátek Sonos Ace odborně vytvořen, navržen a vyladěn předními světovými zvukovými experty, aby poskytl zážitek z poslechu, který se nepodobá ničemu jinému.“

Zdroj: Tisková zpráva



