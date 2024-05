Zdroj: Redmi

Redmi Pad Pro přichází do Česka s cenou 6 999 Kč [aktualizováno]

Aktualizováno 20. 5.

Po více jak měsíci od představení zde máme v Česku novinku Redmi Pad Pro. U nás se začne prodávat WiFi verze v barvách Gravity Gray, Mint Green a Ocean Blue. Prodej odstartuje s verzí s 6 GB RAM a 128GB úložištěm za cenu 6 999 Kč.

Také bude zahájena prodejní akce, která bude probíhat od 3. června do 16. června. Pokud si tablet zakoupíte v tomto termínu, dostanete 10% slevu a obdržíte pouzdro v hodnotě 599 Kč zdarma. Současně bude ke koupi klávesnice s obalem za 1 699 Kč a také stylus Redmi Pad Pro Pen za 1 299 Kč.

Původní článek 10. 4.

Dnes se Redmi pochlubilo mimo jiné také novým tabletem, který dostal označení Redmi Pad Pro. Nejde o nějaké top model, ale nabízí velmi dobré specifikace a také je k němu standardní příslušenství v podobě stylusu a klávesnice.

Redmi Pad Pro

Hned na první pohled byste řekli, že bude novinka asi lákat na fotografické schopnosti, ale na zadní straně je jeden foťák. Druhý modul je pro přisvícení. Navíc přední i zadní strana mají 8MPx senzory, takže žádný zázrak. Zbytek specifikací a vlastností je na tom lépe. Displej 12,1 palců a může se pochlubit 120Hz frekvencí.

O výkon se ze stará Snapdragon 7s Gen 2, který má k dispozici slabší výbavu, respektive starší technologii operační pamětí a úložiště, ale i tak by to mělo stačit na hraní her. Redmi Pad Pro má ve výbavě čtyři reproduktory a v případně konektivity je zde jen WiFi 6 a Bluetooth. Není jasné, jestli bude existovat LTE varianta, případně verze s GPS.

Redmi Pad Pro má v útrobách baterii o kapacitě 10 000 mAh s podporou 33W nabíjení. Cena Redmi Pad Pro byla nastavena v přepočtu na 4 900 Kč bez daně a další poplatků.

Specifikace

displej: 12,1 palců, 2560 × 1600 pixelů (2.5K), LCD, 120Hz, až 600 nitů, Dolby Vision, Corning Gorilla Glass 3

procesor: Snapdragon 7s Gen 2

6/8 GB LPDDR4X RAM

úložiště: 128/256 GB UFS 2.2 + microSD

Android 13 with HyperOS

Foťáky: zadní – 8 MPx přední – 8 MPx

čtyři reproduktory, Dolby Atmos

Wi-Fi 6 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.2, USB Type-C 2.0

rozměry: 280 × 181,85 × 7,52 mm; 571 gramů

baterie: 10 000 mAh + 33W

Zdroje: fonearena.com, gizmochina.com



