Recenze MacBook Air M3 – jak dopadly iOS aplikace a nejen ty [recenze]

Počítače MacBook od Applu se čím dál tím více blíží mobilním telefonům, s nimiž dnes už sdílejí stejnou architekturu procesoru. Díky tomu na nich lze třeba i spustit aplikace z iPhone nebo iPadu. My se dnes podíváme, jak po několika letech tato situace vypadá, a především se také zaměříme na samotný nový MacBook Air s čipem M3 ve velikosti 15 palců. Jak se tento model povedl a dává třeba smysl na něj upgravat z M1?

Konstrukce

MacBook Air již s předchozí generací s čipem M2 dostal kromě základní 13palcové verze většího bratra s úhlopříčkou 15,3 palce. Jelikož osobně používám MacBook Air M1 13 palců, o to víc jsem byl zvědavý, jak se mi bude větší Air používat a co se od té doby změnilo.

Větší úhlopříčka má svoje výhody a samozřejmě i nevýhody. Vždy bude záležet na vás, co konkrétního s notebookem plánujete dělat. Je to logické, a pokud často cestujete, budu menší verze stále lepší volbou. Sám jsem se o tom přesvědčil třeba nedávno při výletu do Bělehradu. V letadle jsem 15” Air na klasických economy sedačkách nemohl používat, jednoduše zde nebyl dostatek místa na jeho plné otevření.

Na fotce níže to ani není tolik vidět, ale notebook opravdu není celý otevřen a nešlo na něm nijak rozumně pracovat. To není s 13” verzí problém. Mimochodem je vcelku zajímavé, jak zde vypadá barva jako světle šedá, ale věřte, je to ten stejný notebook jako na ostatních snímcích.

Na druhou stranu 15” Air na spoustu míst dostanete, a pokud se vám už podaří otevřít, nabízí za mě výbornou výhodu v podobě větší úhlopříčky, na níž se zkrátka lépe pracuje. A pokud třeba plánujete MacBook primárně domů, tohle je za mě lepší volba než menší třináctka.

Příjemně mě potěšila i tloušťka a hmotnost. Například ve srovnání s aktuální generací MacBook Pro 16” působí nový Air opravdu velice tence a lehce. Na druhou stranu oproti původnímu Air M1 13” působí nový designový jazyk zaobleněji a možná o něco masivněji.

Na test nám dorazil MacBook Air v temně inkoustové barvě, což je nejtmavší odstín, který na Airu můžete mít. Není to ale černá, má poměrně silný odstín do modré. A zároveň je to jiný odstín, než má třeba iPhone 15 Pro v jeho modrém titanu.

Notebook se poměrně rychle upatlá v této verzi. Pokud vás to ale trápí, doporučuji sáhnout po světlejších verzích.

Klávesnice

Pochválit musím v první řadě především obrovský a skvělý touchpad. Ten je na MacBoocích tradičně skvělý a není tomu jinak ani v tomto případě. Díky němu třeba ani nemám potřebu používat myš. Podporuje Force Touch a při klikání vydává vibrační odezvu podobně jako kdysi iPhone 7 s tlačítkem domů. Fyzicky se tak vůbec neprohýbá. Samozřejmě pak podporuje mnoho gest, která přímo souvisí se systémem.

Samotná klávesnice patří také mezi to nejlepší na trhu. Dávno jsou pryč časy tvrdé butterfly keyboard, která byla i dost poruchová (o tom jsem se kdysi i sám přesvědčil). Klávesnice na MacBooku Air M3 má příjemný zdvih a je tak akorát měkká. Píše se mi na ní opravdu skvěle, je prakticky stejná jako na Air M1, na kterém tvořím většinu recenzí a článků. A experiment v podobě TouchBaru už je také minulostí, ačkoliv do řady Air se vlastně ani nikdy nedostal. Máme tu tak řadu funkčních kláves s TouchID.

Displej

Výhody a nevýhody 15palcové úhlopříčky jsem již zmiňoval, každopádně jaký displej je? Je to jeden z těch lepších IPS panelů s názvem Liquid Retina. Osobně mi přijde trochu škoda, že zde není třeba miniLED, nebo dokonce OLED panel, ale minimálně první technologii si zatím Apple ponechává pro MacBooky Pro. Maximální jas je 500 nitů, což celkem jde.

Displej je narušen poměrně širokým výřezem pro kamerku na videohovory. Příliš nechápu, proč je výřez stále tak velký, a je škoda, že Apple nešel cestou průstřelu v displeji. To by bylo zcela jistě méně rušivé. Velikost výřezu jakoby naznačovala přítomnost FaceID, to zde ale není. Pro odemykání slouží čtečka otisků prstů TouchID. Ta je spolehlivá a rychlá.

Hardware

Nový procesor Apple M3 asi není třeba nijak podrobněji představovat. Jedná se o procesor z loňského podzimu, do MacBooku Air si našel cestu ale až v březnu. Dnes už to ale není nejnovější procesor, nový iPad Pro dostal čip M4, čímž najednou ani ne po dvou měsících působí čip v novém Airu staře a toto načasování mi přijde poněkud nešťastné.

Každopádně jedná se stále o výkonný čip. Pokud se podíváme na benchmark, tak v Geekbench 6 dosahuje na skóre kolem 3 000 (single-core) a 12 000 (multi-core). Můj MacBook Air s M1 pak dosahuje skóre kolem 2 300 (single-core) a 9 000 (multi-core). Procesorový nárůst výkonu je tak zhruba nějakých 30 procent, což přesně výrobce zmiňuje. Díky 3nm technologii by pak měl být o něco úspornější.

Jelikož na mém starším MacBooku Air M1 edituji také RAW fotky v Adobe Lightroom Classic ze zrcadlovky, byl jsem zvědavý, jak to poběží na novém M3 čipu. A byl jsem velice mile překvapen. Načítání fotek v plné kvalitě je mnohem rychlejší a celkově je všechno rychlejší a mnohem použitelnější. Tam, kde se mi M1 zadýchává, tam to M3 zvládá svižně.

Základní úložiště nabízí kapacitu 256 GB, což může na běžnou kancelářskou práci a internet stačit. Přesto doporučuji zvážit verzi s vyšším úložištěm. Sám jsem si před lety koupil Macbook Air M1 se základním 256GB úložištěm a dnes toho celkem lituji. Čeho naopak nelituji, byl příplatek za 16GB operační paměť. Také zde je u Air M3 jako základ stále 8 GB, a pokud můžete, opět bych doporučil připlatit si. Jen je škoda, že všechny tyto příplatky jsou dost drahé a toto zdvojnásobení úložiště a paměti vás vyjde na 12 tisíc korun (z cenovky 32 tisíc jste rázem na 44). Upgradovat později tyto komponenty ale není možné, a pokud plánujete nový Macbook mít nějaký ten pátek, tak je to podle mě dobrá investice do budoucnosti.

Konektivita

Přijde mi škoda, že Apple stále nenabízí MacBook s 5G připojením. Pokud máte iPhone, tak si alespoň velmi jednoduše, v podstatě jedním kliknutím, uděláte hotspot z něj, ale i tak.

Drátově máte pak na výběr dva Thunderbolt / USB 4 konektory USB-C a pak MagSafe 3. Nabíjet lze samozřejmě i pomocí USB-C. Pro připojení sluchátek je zde pak také 3,5mm jack na druhé straně. Připojit můžete nově až dva monitory, nicméně s vypnutým displejem MacBooku. Navzdory tomuto faktu tuto novinku oceňuji, jakkoliv jsem ji ani jednou nevyužil, nemám pro to potřebné množství monitorů.

Baterie

Výdrž baterie výrobce uvádí až 18 hodin sledování videa v Apple TV a až 15 hodin surfování. V mé praxi při prohlížení internetu a občasném editování fotek v Lightroom jsem se dostával na hodnoty kolem 10 hodin, vždy s poměrně vysokým jasem. To je stále krásná výdrž.

V balení můžete mít buď 35W adaptér s dvěma USB-C konektory a nebo jeden konektor, co zvládne dodat 70W. Obě verze stojí stejně, tento výběr máte přímo při objednání na stránkách Applu.

My dostali na test verzi s 35W adaptérem s dvěma konektory. S ním jsem dobil necelou polovinu baterie za jednu hodinu a na 80 procent to trvá zhruba 1,5 hodiny. To není nejrychlejší napájení, se 70W adaptérem to je pak přibližně dvakrát tak rychlé.

Aplikace z iOS

Jednou z hlavních novinek přechodu na čipy Apple M byla možnost spouštět aplikace z iPhonu a iPadu přímo na macOS, jelikož sdílejí stejnou architekturu. Bohužel hned z počátku spoustu velkých vývojářů tuto možnost zablokovalo, přestože hardwarově by to třeba nebyl vůbec problém.

A situace se příliš nezměnila. Zatímco před lety jsme z tohoto kroku byli možná trochu nadšeni, dnes už člověk vystřízlivěl. Stále to samozřejmě možné je, ale v praxi je spustitelných a použitelných aplikací z iPhonu a iPadu poměrně málo a především na macOS ve spoustě případů místo aplikace radši použiju web.

Není to ale úplně pravidlo – občas se iPad aplikace hodí a nabídne jednodušší nativnější rozhraní jako například u aplikace iVysílání nebo u Alzy. Ne vždy to ale na velké obrazovce MacBooku vypadá dobře. Třeba u aplikace 9GAG je při zvětšení na celou obrazovku prostor nevyužit ve srovnání s webem.

Problém iPad aplikací také je, že u některých aplikací nejde změnit velikost okna, a pokud dáte aplikaci na celou obrazovku, bude stále stejně velká s černými rámečky.

Pokud se zaměřím čistě na iPhone aplikace, které nemají ani iPad verzi, tak na ty také narazíte (ikdyž ne tak často). Narazil jsem třeba na aplikaci Můj Vlak, Můj Globus, Můj Albert nebo Moje Form Factory z těch českých. Problém je, že iPhone aplikace se vám otevře v jedné definované velikosti, která nelze změnit. Na 15” Airu je okno malé, až příliš malé. Narazil jsem také třeba na iPhone aplikaci Foodora CZ, která lze nainstalovat, ale po spuštění vždy ihned spadne. Divím se, že toto Apple nějak netestuje, než to povolí.

Software

Operačním systémem je jinak macOS 14 Sonoma, který přinesl třeba velmi líbivé živé tapety nebo možnost umístit widgety na plochu. Líbí se mi také možnost nově umístit zde widgety z iPhonu. Ono celková propojenost s telefony Applu je jednoduše skvělá, to však není žádná novinka.

Zhodnocení

MacBook Air s čipem M3 posouvá možnosti a výkon zase o kousek dál. Teď jen bude záležet, z jakého notebooku budete přecházet. Pro majitele Intel MacBooků je novinka neskutečný skok vpřed. Pro lidi s MacBookem Air M1 je to na zvážení. Já sám mám jeden takový, měl bych důvod upgradovat? Ano, dva. Prvním je, že mi nestačí mé 256GB úložiště a druhý pro mě podstatnější je fakt, že editace fotek v Lightroom je rychlejší. Jen tady upozorním, že na tuto práci se už přeci jen možná více hodí MacBook Pro, ten ale zdaleka není tak mobilní jako Air kvůli své váze a tloušťce.

Celkově je možnost spustit vybrané iOS aplikace určitě vítaná, může se hodit. Za mě to ale není žádný deal-breaker a obešel bych se vlastně úplně v pohodě i bez toho. A situace se ani po necelých 4 letech od uvedení Apple M1 nijak neposunula, velcí hráči stále svoje mobilní aplikace na macOS blokují.

Je tedy nový MacBook Air M3 povedený notebook? Za mě jednoznačně ano, pokud hledáte spolehlivý stroj s dlouhou výdrží baterie, kvalitní zpracováním a dlouholetou podporou, můžu ho jen doporučit. Liší se však tolik od M2 MacBooku Air? Skoro vůbec, přičemž právě předchozí generaci lze dnes sehnat už od zhruba 25 tisíc korun (13″)/ 31 tisíc (15″), a to si myslím, že je super koupě. Koupí M3 verze jen maličko více investujete do budoucnosti.



