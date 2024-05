O2 vylepší pokrytí 5G signálem, problematická místa si nechá na příští rok

Připojení 5G vysílače na Pradědu. Zdroj: O2

Možná si ještě pamatujete dobu, kdy se společnosti předháněly v pokrývání mobilním signálem. Ostatně zde byly i podmínky stanovené pronájmem samotných frekvencí. Doba se ale trochu změnila a například v Česku už nenajdete 3G signál. Všichni tří operátoři přešli na 4G a 5G, přičemž jako záloha zůstává 2G. O2 se ale pochlubilo, že letos rozšíří pokrytí.

Hlavně jižní Morava

O2 uvádí, že aktuální pokrytí 5G signálem dosahuje na 88,6 % populace, což vypadá jako velmi dobré číslo, ale pokud se podíváte na data ohledně území, tak je číslo menší. Konkrétně má O2 rozšířený 5G signál na 59 % území. Nejde ale je o pokrytí, operátor také musí modernizovat celou infrastrukturu kvůli rostoucím nárokům na přenosové kapacity a rychlosti.

V tomto roce se máme dočkat rozšíření 5G signálu do přibližně 650 lokalit v Česku, přičemž podstatná část bude na jižní Moravě. Ještě tento rok bude dokončena modernizace podstatné části sítě a teprve v následujícím roce se O2 soustředí na složitější a hůře dostupné základové stanice.

V následujících letech se bude O2 soustřeďovat na nejvytíženější místa a bude reagovat na případnou poptávku. Sice jde vidět, že se pracuje na vylepšení sítě, ale současně to vypadá, že O2 nebude masivně dokrývat celou republiku 5G signálem. Operátor neuvedl, na jaké procento pokrytí území se chce dostat, ale neočekáváme, že by se to číslo pohybovalo kolem 90 %.

