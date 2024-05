Motorola Edge 50 Ultra; zdroj: Dotekománie

Hello Moto aneb nejen o nových Motorolách [podcast]

Motorola do toho šlape. Letos tu máme novou řadu Edge 50 a tak si povíme naše zkušenosti. Ale vezmeme to i ze široka, co říkáme na směr této značky?

Vyzkoušeli jsme novinky od Motoroly – Edge 50 Fusion, Edge 50 Pro, Edge 50 Ultra

Pod Zlatou Lampou

Nový díl podcastu Pod Zlatou Lampou právě vyšel. Podcast je věnovaný především mobilním telefonům, tabletům, chytrým zařízením a dalším technologiím. Posloucháním vás budou provázet Miroslav Růžička a Přemysl Vaculík.

Pokud chcete podpořit náš podcast ať už jednorázově nebo pravidelně, nově jsme si založili účet na platformě buy me a coffee.

Kde podcast poslouchat:

Podcast si můžete pustit v přehrávači výše, nebo ho můžete sledovat na:



Domů Články Hello Moto aneb nejen o nových Motorolách [podcast]

Předchozí článek Apple stále nejvíc těží na iPhonech, druhé místo nenáleží jinému zařízení Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

reklama reklama