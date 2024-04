Redmi má novou sérii mobilů, má přívlastek Turbo

Redmi Note 13 Pro+ 5G; zdroj: Dotekománie

Někteří výrobci umí udělat pořádný zmatek v názvech mobilů, a to ještě dávají jednomu zařízení více označení podle toho, na jaký trh míří. Subznačka Redmi společnosti Xiaomi má celkem slušné portfolio zařízení a už nyní by se dalo říci, že si vybere každý, ale asi to nestačí. Redmi totiž představilo novou sérii.

Redmi Turbo

Novinku představil Thomas Wang, prezident značky Redmi. Mobily se budou jmenovat Redmi Turbo, přičemž prvním zařízením má být Redmi Turbo 3. Původně jsme mohli vidět slovo Turbo u speciálních verzí některých modelů, ale nyní se jedná o kompletně samostatnou linii mobilů.

Zatím si musíme počkat na oficiální představení prvního mobilu, ale již nyní víme, že právě Redmi Turbo mobily budou zapadat mezí Redmi K a Redmi Note série. Dle slov prezidenta značky mají mobily Redmi Turbo zatřást trhem v kategorii střední třídy. Máme tedy očekávat dobrý poměr ceny a výkonu.

Asi zde nepůjde jen o uvedení nové linie. Mobily Redmi K byly vždy vybavenější a nyní budou moci nabídnout asi ještě více, přičemž s tím zřejmě porostou i ceny. Budeme si ale muset počkat na oficiální odhalení, které by se mělo odehrát ještě tento měsíc. Máme očekávat „malé tornádo“, aspoň podle obrázku zveřejněného společností.

