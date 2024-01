GUG – Výzvy a plány na rok 2024

GUG.cz je komunita lidí, kteří rádi předají své vědomosti a u toho se sami učí něco nového. Jsme učitelky, podnikatelé, vývojářky i obyčejně neobyčejní geekové :) Pořádáme setkávání, streamujeme přednášky a další akce s jediným cílem – vzdělávat Česko v technologiích. Tohle je náš newsletter o dění v komunitě a věcech, které nás baví.

Za uplynulým rokem se ohlížíme pokorně, ale spokojeně. Z raketového nárůstu účastníků jsme nadšení a zároveň trošku vyděšení (bežně se náš roční dosah pohybuje okolo 10 000 osob). Přemýšlíme, jak takovou zodpovědnost uchopit do příštích let a nevypustit přitom duši.

Čísla ale nejsou vše. Za každým proškoleným člověkem je také příběh, změna, krok dopředu. Někdo díky naší pomoci nenaletí fakenews, další si uklidí v e-mailové schránce, jinému chatboti ušetří hodiny práce. A toho si vážíme ještě víc. Že se nám společně daří zlepšovat a zjednodušovat lidem životy. V tom nepolevíme ani příští rok. A začneme s tím hned v lednu.

Co umí umělá inteligence – prakticky 17. 1. 2024, 17:00 – 19:00, offline v Jihlavě + online stream Ladíme detaily, brzy budou na Talkbase!

Nová informatika na základní škole – zakopejme válečné sekery! 29. 1. 2024, 18:00 – 19:30, online V živém streamu Štěpánka Baierlová a Pavel Hodál ukáží, že nová informatika zahrnuje mnohem širší témata, než je na první pohled zřejmé. Jak učit projektově, s návaznostmi, s digitálními dovednostmi? Zjistíte po registraci!



Neochudíme vás o oblíbené Digitální snídaně v Ostravě, tradiční E-commerce Day ani o zavedené streamy Digi Day (nejbližší se uskuteční 20. 2. 2024 od 17:00 a bude se točit kolem praktického využití AI). Pracujeme také na oživení DevFestu! Podrobnosti zveřejníme hned, jak nám na mozky přestane tlačit cukroví a jednohubky (jsme pořád jenom lidi). Sledujte náš Facebook, Instagram či Tal kbase a novinky máte, než řeknete GUG!

TIPY A TRIKY

Ikea a chytrá domácnost? Žádná utopie, ale realita. / Když jsme u té reality… Je toho poslední dobou nějak moc? Aplikace Balance pomůže s řízenou meditací. Pro nové uživatele navíc na rok zdarma. / Meditace nezabrala? A není potřeba trochu pročistit vzduch? Mohlo by poradit Dustee. / Kdo se stále hledá? To takoví Češi hledají na Googlu třeba důvody, proč nespat na levém boku. / Pokud někdo doteď nenašel smysl života, ať se zkusí poohlédnout na hřišti od Googlu. Třeba je tam schovaný. Stejně jako nejvyhledávanější věci a lidi za uplynulé čtvrtstoletí. / Hlavně nepropadat skepsi. Na změnu k lepšímu máme celý zbytek života, nemusíme se do toho přece opřít s novoroční kocovinou..

