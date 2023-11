Google začne započítávat WhatsApp zálohy do celkové kapacity uložiště Disk

Zdroj: Dotekománie

Pokud používáte aplikaci WhatsApp a zálohujete své chaty do cloudového úložiště Google Disk, v současné době se tyto zálohy nezapočítávaly do celkové kapacity úložiště. To je samozřejmě skvělý benefit, protože uživatel, který si neplatí větší prostor, získává automaticky od Google pouze 15 GB. Tento prostor je ale sdílený pro vše, co pod svým Google účtem skladujete.

Zálohy WhatsApp se budou počítat do kapacity Google Disku

Tento prostor je využíván jak pro fotografie a videa, tak ale také pro Gmail, dokumenty a další. Jednou z výjimek, která se do celkového prostoru nezapočítávala, byly zálohy chatů v aplikaci WhatsApp. To se ale nyní mění a nově se tyto zálohy do Google Disku započítávat budou. Od příštího měsíce bude tato novinka k dispozici pro beta testery a postupně se bude rozšiřovat na všechny uživatele, kteří používají WhatsApp pro Android. Ti 30 dní před zavedením změny uvidí oznamovací banner v sekci nastavení aplikace.

Google tak v podstatě srovnává krok s konkurencí, která rovněž zálohy WhatsApp do nabízeného úložiště započítává. V podstatě lze tento krok chápat, protože zálohy z aplikace WhatsApp mohou čítat GB dat, pakliže neobsahují pouze chaty, ale jsou v nich obsažená i veškerá média. Na druhou stranu Google již dnes nabízí nástroje, které uživatelům pomohou cloudové úložiště vyčistit od duplicitních obrázků a videí a zároveň jim tyto nástroje pomáhají lépe identifikovat soubory, které bude možné odstranit.

