Zdroj: 9to5Mac

Aplikace Shazam je populární službou, která umí rozpoznat hudbu, porovnat jí se svou databází a nabídnou relevantní výsledek a skladbu nechá rovnou přehrát například ve službě Spotify, nebo Apple Music. Nyní do aplikace míří nová užitečná funkce.

Shazam získává novou funkci

Apple službu Shazam odkoupil v roce 2016 a pokud vlastníte iPhone, je služba Shazam integrovaná do systému a je možné si ji přidat do ovládacího centra, kde následně stačí klepnout na ikonu Shazamu pro okamžité rozpoznávání hudby. Nyní Apple oznámil, že do služby přichází nová funkce Concerts. Ta bude umět, na základě historie aktivity v Shazamu, personalizovaně upozornit na probíhající koncertní události v blízkém okolí.

Nová funkce se začala do aplikace Shazam pro iOS dostávat počínaje datem 25. října. Následovat pak bude i aktualizace aplikace pro Android. Bude pravděpodobně nutné zkontrolovat aktualizace v obchodě Google Play a App Store. Podobná funkce dorazila i do aplikace Music, kde se nově objevují seznamy skladeb, která mají propagovat umělce, kteří jsou aktuálně na koncertních turné.

Shazam Shazam Entertainment Limited Zdarma ANDROID

Shazam Developer Zdarma iOS

Zdroj: 9to5mac.com

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.



Domů Články Apple oznámil že aplikace Shazam bude nově obsahovat funkci Koncerty

reklama reklama