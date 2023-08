Tecno upravilo Spark 10 Pro, v noci světélkuje

Zdroj: Tecno

V březnu tohoto roku společnost Tecno představila model Spark 10 Pro, relativně běžný mobilní telefon, který by asi zapadl mezi konkurenčními modely ve stejné cenové kategorii. I tak jsme se dočkali speciální verze nazvané Tecno Spark 10 Pro Magic Magenta Edition.

Tecno Spark 10 Pro Magic Magenta Edition

Název je velmi dlouhý, ale v tomto případě je to pochopitelné, zejména díky speciálně upraveným zádům. Nabízí se jen v barvě magenta a záda jsou tvořena speciální umělou kůží. Ta se používá poměrně dlouho u smartphonů, ale v tomto případě mobil mění barvu, tedy v noci.

Samotný vývoj obsahoval 60 verzí a celkově 1200 prototypů. V podstatě se firmě Tecno podařilo tisknutím jednotlivých vrstev fluorescenčního efektu, k čemuž napomáhá několik vrstev speciálního světélkujícího inkoustu. Díky tomu mobil kompletně mění barvu v noci a září zelenou barvou.

Jde spíše o technologickou ukázku toho, na čem ve firmě pracují. I tak je dobře, že se firmy pouštějí do podobných kousků, třeba to přispěje k lepším designovým trendům. Firma zatím neoznámila dostupnost tohoto speciálního modelu, ale je možné, že se později objeví na našem trhu, když firma zvolila Českou republiku jako vstupní bránu do celé Evropy.

Specifikace

displej: 6,8 palců, 2460 x 1080 pixelů (Full HD+), 90 Hz, LCD

procesor: Helio G88

RAM: 8 GB

úložiště: 128/256 GB + microSD

Android 13 + HiOS 12.6

foťáky: zadní – 50 MPx x MPx x MPx přední – 32 MPx

čtečka otisků prstů na straně

3.5mm jack

LTE, NFC, USB C, Bluetooth, WiFi, GPS

rozměry: 168,41 x 76,21 x 8,46 mm

baterie: 5000 mAh + 18W

